知名理財平台爆雷　辦公室被貼封條　公司：已無資金，可自行報警

宣稱「人人都可以是牧場主」，花1000元（人民幣，下同）領養一隻羊就可以獲得收益的，內地知名理財平台「眾牧寶」，近期傳出爆雷。內媒報道指，眾牧寶資金去向不知，目前警方介入調查，其辦公場所已被貼上封條。



眾牧寶辦公場所已被貼上封條。（每日經濟新聞）

據《每日經濟新聞》報道，近年來，「雲養」概念風靡，但其背後卻存在一些亂象。宣稱「人人都可以是牧場主」的理財平台眾牧寶，就傳出帳上已經沒有資金，用戶無法提取現金的情況。

「請立刻停止買羊！！！」，在眾牧寶App中，這樣的字樣一直在主頁循環，提醒投資者停止投資。此外，在眾牧寶App的「羊村要聞」一欄中，「眾牧養羊騙局」字樣亦成為置頂公告。

「請立刻停止買羊！！！」，在眾牧寶App中，這樣的字樣一直在主頁循環。（眾牧寶）

一名投資人介紹，自己在眾牧寶投資了一年多，目前還有8000元左右沒有提現，App還能正常進入，但購羊的入口已經關閉。該投資人還說，自己所購買的羊是虛擬的，自始至終都沒有看到真正的羊。

亦有投資者說，自今年5月16日，該平台到期羊標出欄後就無法提現了。「我買了8年，在2019年、2023年去了兩次牧場就是信任了才投了幾百萬，五月份被一棍子打回了原形。」

惟今年5月15日，眾牧寶App還發出了一份鼓勵投資者認領小羊的活動公告。但5月17日下午，眾牧寶客服就發布新公告提到，「提現失敗是因為目前帳上已沒有資金，資金去向不知；目前羊隻在欄數量60萬隻左右；警方已經介入，大家也可以在當地報警。」

眾牧寶辦公場所已被貼上封條。（每日經濟新聞）

報道指，周二（18日），眾牧寶母公司眾牧科技（北京）有限公司的辦公地點，大堂僅有一個保安在值班，在眾牧科技的所在樓層，入眼便是「眾牧鮮生」的招牌，但是通往辦公區的門卻用封條封了起來，封條日期顯示是2024年5月18日。

據眾牧寶網站介紹，截至2024年1月份，眾牧平台的注冊用戶已經突破17萬人，眾牧寶官方發布的2024年4月運營報告顯示，當月羊肉產品發出3256份，養殖收入764萬元，認養88117隻羊，出欄85083隻羊。

至於為何眾牧寶會吸引眾多用戶的投資？據了解，眾牧寶將養羊定義為「訂單農業」，即是由眾牧寶合作的牧場發布養羊需求，根據採購訂單進行養殖，眾牧寶確認養殖需求後，再將這些需求通過線上的形式提供給投資者，由投資者來選擇認養牧場、認養期限和認養數量，達成協議後，雙方將按照協議去採購羊隻、按需養殖。

近幾年，「雲養」概念風靡網絡。（眾牧寶）

每隻羊認養款1000元，投資人作為甲方，與牧場、眾牧寶的運營方眾牧科技（北京）有限公司簽訂《羊隻養殖協議》，認養期限有40天、70天、90天、120天、240天和360天六種，認養期限越長收益越高。待小羊出欄後，投資人可以選擇兌換成羊肉，或者在銷售後拿到養羊的分成。

近幾年，「雲養」概念風靡網絡，但也有部分平台與非法集資、傳銷等糾纏不清。有內地律師提醒，「雲養」項目的推廣模式或涉及傳銷行為，凡是承諾保本付息、給予高額回報甚至許諾回報率的項目，有很高的合規風險，一定要注意防範資金安全。