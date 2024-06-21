廣東暴雨｜平遠縣強降雨已造成38人死亡2人失聯

6月21日，廣東梅州市平遠縣三防指揮部稱，特別是6月16日8時至20時，全縣普降大暴雨造成8個鄉鎮嚴重受災，由於災害嚴重、涉及範圍廣，導致被困人員搜救難度大、花費時間長，截至6月21日15時，災害共造成38人死亡、2人失聯。



廣東梅州市平遠縣三防指揮部指出，自4月4日入汛以來，全縣累計降水量1221.6毫米，較常年同期偏多1倍，特別是6月16日8時至20時，全縣普降大暴雨、局部特大暴雨，平均雨量199.1毫米，雨量超過300毫米的鎮有4個、超過200毫米的鎮有8個，其中泗水鎮365.7毫米。短時強降雨引發山體滑坡、洪澇、泥石流等自然災害，造成泗水、上舉、差干、仁居、東石、八尺、中行、河頭等8個鄉鎮嚴重受災。



廣東平遠縣遭遇強降雨引發山體滑坡、洪澇、泥石流等自然災害。（央視新聞）

據初步統計，全縣受災人口55388人，房屋倒塌2247間、嚴重受損3203間，道路塌方4697處，損壞路基路面356公里，公路中斷82處，橋樑受損111座，通訊基站中斷107個，通訊線路受毀中斷651公里，供電設施損毀450處。

此外，農村供水工程受損168處，輸水管道毀壞303公里，供配水管道毀壞193公里，河堤受損3.2公里，護岸受損31.2公里，電站淹浸86間，農作物受災面積6759公頃，水產養殖受災452公頃，預計直接經濟損失約58.5億元。