福建暴雨上游排洪疑未通知　村民親人被埋：遺體還保持求生姿勢

日前，福建遭受暴雨侵襲，受災嚴重的龍岩15個村斷聯。據龍岩上杭縣某村村民透露，於6月16日水庫開閘放水，洪水水位快速上漲導致房屋倒塌，有親人被埋不幸去世。



6月23日當地防汛指揮部回應內媒表示，開閘放水是根據調度按規範程序計劃性的洩洪。藍溪鎮政府工作人員稱當日收到洩洪信息後啟動一級響應，提前通知村民轉移。



據內媒「華商報」報道，6月22日，韓女士和丈夫在悼念因房屋倒塌離世的婆婆，韓女士稱6月16日是黑暗的一天，「下了一天的雨，晚上9點半左右，水位很快就上漲到2米多，結果家里房屋倒塌，婆婆不幸被埋。」

韓女士拍攝的現場照片可見，墻上有浸濕的水痕，洪水突然來襲時的水位並不低，家里房屋倒塌，一片狼藉。「我婆婆遺體被挖出來，她還保持著求生的姿勢，她的頭部被砸中。」韓女士想到婆婆被埋時會是多麼的無助。

韓女士提供照片顯示，墻上有浸濕的水痕，洪水突然來襲時的水位並不低。（華商報）

韓女士表示，目前村里還是停水停電停網狀態，「老人現在沒有下葬，家里完全癱瘓，還沒有吃的水，洪水是退了。」她無奈表示，現在大家都不知該怎麼辦，暫時在別的地方居住，只能等待鎮政府處理，「鎮政府還沒有跟我們說房子的事情，其他鎮也有人員傷亡。」

房屋倒塌嚴重。（華商報）

據悉，龍巖市防汛抗旱指揮部6月16日通知稱，灌洋水庫入庫流量每秒180方，庫水位647.2米，預計當日21點20分水位將至647.5米高程，超汛限水1.5米，為確保大壩安全，21:30灌洋水庫需開閘放水，下洩流量每秒150方，需轉移灌洋水庫下遊群眾，特別是大壩至大洋壩村群眾。

這份通知上蓋有龍巖市水利局的公章。龍巖市防汛抗旱指揮部工作人員稱，安排洩洪是根據水利局的調度，「它是計劃性的洩洪，不是隨意性的開閘洩洪。」工作人員補充說，「6月16日前後，我們這里下了大雨，到前天（6月21日）才取消的應急響應，今年的雨情很嚴峻。」

房屋被大水沖毀。（華商報）

另外，上杭縣防汛抗旱指揮部工作人員稱，「灌洋水庫洩洪，它是按規範程序去做的。」藍溪鎮政府工作人員亦表示，6月16日鎮政府收到龍巖市防汛抗旱指揮部洩洪信息後提前進行了通知。「我們當天下午兩點多就已經開始通知，我們都有通知到，我們都有記錄，村委會肯定有通知的。我們所有幹部晚上都沒有睡覺，都在現場一線。」

工作人員表示，他們通過打電話、發短信、廣播等形式通知村民轉移，「還啟動了一級響應，幹部全部下沉到各個村。」對於有村民稱未接到洩洪撤離通知一事，該工作人員解釋稱，「洪水比較大，鎮政府也收到很多群眾的訴求件，現在都在處理，也在有針對性地入戶去處理這些事情。」

工作人員介紹，目前村里水電通訊都已恢復正常，「我們每個村都有送救災物資下去，我們收到很多捐贈物資，它一來我們就派送到村里去。」對於無處居住村民的安置，「我們在村部和幸福苑作為臨時的安置點，幸福苑就是相當於民政在村里設的點，村民也可以投親靠友。」

對於村民房屋損毀，重建家園的問題，工作人員表示：「我們縣已經牽頭各個部門到時候會出方案，縣里正在研究這方面的事。」該工作人員還稱，「我們現在所有的力量都在救援的現場，我們每天都是搞通宵 ，24小時都沒有休息。」