福建上杭縣暴雨6名人員失聯　今尋獲已全數罹難

6月22日消息，據當地搜救指揮部，6月16日，福建上杭縣太拔鎮清源山，因暴雨影響導致的山體滑坡中失聯的6名人員，經連日來全力搜救，今日已全部找到。經確認，均已無生命體徵。



福建近期連日暴雨引發當地洪災，上杭縣8.7萬群眾受災，受災最嚴重的龍岩溪口鎮有15個村落斷聯。

新華社18日統計，據福建省龍岩市的上杭縣防汛抗旱指揮部，16日至17日當地茶地、廬豐等15個鄉鎮24小時降雨量突破歷史極值。據不完全統計，截至目前，本輪強降雨已導致當地群眾4人死亡，對於受災群眾情況摸排仍在進行中。

據央視報道，截至6月19日上午8點，上杭全縣一共有87848名群眾受災，當地205條道路中斷，目前搶通181條。整個上杭縣受災最嚴重區域為溪口鎮，每個村落都有不同程度的洪澇、泥石流災害發生，當地水電、交通等基礎設施亦有不同程度損毀。

福建暴雨成災 始建於康熙年間寺廟倒塌 一家六口被埋失聯