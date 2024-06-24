長沙暴雨｜1小時雨量如54個西湖　商場水深至脖子　地鐵被淹停運

6月24日，湖南長沙遭遇強降水天氣，其中上午9時到10時降水量達65.1毫米打破6月單小時降水記錄。若根據長沙市總面積11819平方公里計算，單小時總降水量達7.68億立方米，約為54個西湖。此外，湖南氣象部門預計，22日至29日長沙降水量將達350-450mm，而前年夏季降水總量為393mm。



24日上午，長沙市防汛抗旱指揮部發布應急響應，決定自6月24日8:30起，全市啟動防汛四級應急響應。而在短短兩小時後，「長沙發布」消息稱，經市防指會商研究，6月24日10:30起，將全市防汛應急響應提升至三級。

其中，長沙圭塘河沿線水澇嚴重，勞動路樹木嶺附近的臨水店舖，不少房屋被水淹至半層樓高。長沙萬家麗路喜盈門商場、勞動路高架橋涵洞下，大量汽車被水淹至車頂。長沙火車站前坪，積水似一片「汪洋」，大量汽車在水中涉水行進。

受暴雨影響，長沙地鐵部份線路進水停運；長沙鐵路部份列車出現不同程度晚點。火車站附近地鐵口的水從地面灌入，地下通道內，水位接近成人膝蓋高度。

長沙著名商圈如溪悅薈、五江天街、悠遊小鎮、優家集市等附近受洪水侵襲嚴重。有附近居民拍攝影片顯示，優家集市洪水直接灌入露天電梯，淹沒底層商業區。整個溪悅薈商業街緊鄰圭塘河而建，地勢較低，附近高層居民拍攝的圖片顯示，該商業街有店舖半層樓被淹。

溪悅薈商業街區一家餐館的工作人員介紹，早上9點來上班，沒想到雨越下越大，水突然漲起來了，到11點多時，整個餐廳一樓都被淹了。他們到二樓避險，眼看雨繼續在下，他們只好撤離自救。「我是從齊脖子深的水里走出來的。」一位女工作人員介紹。「我身高1.7米，水到我胸前。」另一位工作人員說。

據中國氣象網消息，6月21日以來，湖南多地遭遇強降雨侵襲。今日（6月24日），部份地區雨勢仍然猛烈，長沙9時至10時雨量65.1毫米，打破當地6月單小時降雨量紀錄。未來三天，強降雨仍集中在湘中等地，部份地區有暴雨到大暴雨，單點可達特大暴雨量級，需注意防範次生災害的發生。據氣象部門預報，24日~26日長沙市還有持續性暴雨、大暴雨天氣，累計雨量仍有150~250毫米降雨，局地300~400毫米。

此外，今日上午10時，中央氣象台發布了今年首個暴雨紅色預警，預計未來24小時，強降水仍將可能主要出現在湖南中北部、江西北部、安徽南部、浙江西部等地。上述地區普遍會有暴雨到大暴雨，局部地區有特大暴雨，且強降水落區與前期降水重疊度高，致災風險高。陳濤提醒，公眾應密切關注關於降水落區和強度的預報預警信息，警惕地質災害和城市內澇。