浙江600年古城牆因暴雨坍塌　為全國重點文保單位

6月26日凌晨，受暴雨影響，浙江衢州水亭門城牆北段西側局部坍塌，無人傷亡。

衢州市文化廣電旅遊局通報稱，坍塌區域周圍已設置安全警戒線，正組織專家評估坍塌情況。



衢州城牆位於柯城區衢州古城文化旅遊區內，初建於唐代，宋元明清續修，現存城牆主要為明崇禎十三年（1640年）所修，總長1500米、城牆遺址1000米，有6個城門，還有護城河、古鐘樓台座等。2006年5月，衢州城牆被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

6月26日，浙江衢州水亭門城牆北段西側局部坍塌。（讀特新聞）

據官網介紹，衢州古城文化旅遊區由孔廟片區、歷史文化街區、信安湖-嚴家淤島、鹿鳴半島組成，包括孔氏南宗家廟，水亭門、北門街歷史文化街區等主要景點。

水亭門歷史文化街區包含水亭門古街區和古城牆遺址公園，是當地傳統風貌建築最集中、歷史文化遺存最豐富、街巷肌理保存最完好的歷史文化街區，保留原有的 「三街七巷」格局，存有衢州城牆等全國、省市重點文保單位14處、市級歷史建築59處。

6月24日，衢州市氣象台將柯城區暴雨黃色預警信號升級為橙色預警。6月25日，氣象部門預告，衢州當天傍晚到夜間有雨，局部暴雨；26日和27日陰有陣雨或雷雨，部分雨量中到大，局部暴雨。