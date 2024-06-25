深中通道｜記者上橋搶先睇　消息人士稱預計6月30日通車

籌備7年、建設7年的深中通道已於日前完成交工驗收。6月21日，《香港01》記者在通車之前，從深圳出發到中山，途徑深中通道實地探訪建設成果。



對於深中通道何時通車，外界一直盛傳為6月28日，不過有官方消息人士向《香港01》透露，深中通道預計會在6月30日正式通車，「28號可能太急，預計會係6月30日通車，具體時間還在確認中」。



深中通道深中大橋路段。（攝影 楊凱力）

深中通道採用的是「東隧西橋」建設方案，是保證深圳寶安機場飛機起飛限高，進行的安全設計。上午10時左右，記者團一行從深圳側的東人工島出發，首先會穿過打破多項世界之最的「深中隧道」。深中隧道長6.8公里，運用了32個標準管節及一個最終接頭，是世界上首次大規模應用「超寬、深埋、變寬」特點的鋼殼混凝土沉管隧道。

「海上風箏」西人工島或將興建酒店 發展旅遊度假

從隧道出到伶仃洋海中間後，抵達西人工島與深中大橋（即：伶仃洋大橋）的連接段。從空中俯瞰菱形狀的西人工島，如飄在海面上的風箏一般，後面連著彎彎長長的深中大橋和中山大橋。未來，西人工島將作為深中通道的科普教育基地和辦公場所；中山市相關人士亦透露，這裡還可能將建島上酒店，發展旅遊度假產業。

走過西人工島，可以看到270米高的橋塔上已掛起「深中大橋」四個大字。過去，這裡曾因跨越伶仃洋而被稱為「伶仃洋大橋」。「深中隧道」、「深中大橋」命名都為與「深中通道」一脈相承。

+ 3

深中通道的世界之最：毫米級｢火柴盒｣對接 5萬根｢筷子｣鋼絲吊橋

深中通道｜全線24公里不設服務區 伶仃洋大橋更名「深中大橋」

連接廣州南沙「萬頃沙支線」仍在建：預計年末開通

通過深中大橋，便會抵達中山大橋。至此，已正式來到中山，即將在中山市馬鞍島登陸。這裡還有一條岔口正在建設，即是接駁廣州南沙的「萬頃沙支線」。南沙相關部門人士介紹，萬頃沙支線有望於今年年末通車。

全長28公里的深中通道，設計速度為100公里/小時，雙向8車道高速公路技術標準，設計日均車流量為10萬輛次，設計使用年限為100年。目前雖已交工驗收，但仍有許多施工、測試車輛在橋面行駛，隧道內、橋面上都已懸掛起前往中山、江門、南沙等地的路標指示牌，所有人員正在抓緊做最後準備。

7·1前開通 消息人士：或於6月30日迎客

對於深中通道的開通，外界盛傳開通日期將訂在6月28日，不過官方一直未證實。有消息人士向《香港01》記者透露，開通日期會在7月1日前，或將訂在6月30日。消息人士指出，深中通道實用性強，所有人都非常期待。所以具備通車條件後，會儘快開通運營，「28號可能太急，預計會係6月30日通車，具體時間還在確認中。」

為讓採訪團能夠多角度拍攝深中通道，本次上橋車速並不快，且中間停下供各傳媒拍攝紀錄。但整個行程從出發到登陸中山馬鞍島也僅用時不到1小時。正式通車後，中山往返深圳將縮短至30分鐘，相較於過去兜行虎門大橋能夠節省1個小時。

深中通道｜盼解北上跨境巴塞車之苦 居中山港女：唔使再咁樣兜路

深圳↔️中山「一站式」跨市巴士 直達前海灣票價18元

深中通道開通後，深圳及中山將開通「一站式」跨市巴士線路，在中山博覽中心公交樞紐上車，直達深圳前海灣地鐵站。每日上午6時20分從中山開出第一班車，10至20分鐘一班，每日將根據客流增設班次；晚上9時20分從深圳前海灣地鐵站開出尾班車，返回中山。跨市巴士票價每人18元（人民幣），為「公交式」旅遊巴，不設站票，41個乘客座位滿座即走。