深中通道｜01消息：較大機會6月30日通車　附巴士線／收費懶人包

連接深圳和中山的深中通道落成，具體啟用日期官方尚未公布，外界一直盛傳6月28日通車。《香港01》獲悉，預測通車日期近日有變，據了解內地有關部門初步計劃較大機會於6月30日通車，具體時間未定，預料可能會有通車儀式。原本計劃6月28日出發的深中通道首發體驗旅行團，據悉亦已改為6月30日出發。



6月30日是星期日，翌日七一是公眾假期，相信吸引港人試行深中通道北上過夜，體驗來往中山至深圳車程大幅縮短之便利。《香港01》整合深中通道收費、跨市巴士線及跨境直通巴資料，製作成「懶人包」供自由行參考。



深中通道中山大橋部分。（香港01 周智堅 攝）

深中通道來往粵西及深圳 車程大減至半小時內

深中通道連接深圳和中山，全長24公里，由伶仃洋大橋、人工島和海底隧道，時速行100公里，較時速50公里的虎門大橋快。深中通道來回共8條行車線，亦較虎門大橋多2條行車線，日均車流量可達10萬架次。

通車後，來往粵西及深圳，可以避開經常塞車的虎門大橋，改行深中通道的車程大幅縮短，由2小時減至半小時內。

深中通道開通後，從深圳到中山市將縮短至30分鐘。（香港01 冼世昌）

消息：深中通道較大機會6月30日通車

深中通道具體啟用日期官方尚未公布，外界一直盛傳6月28日通車。《香港01》獲悉，通車預測日期近日有變，據了解內地有關部門初步計劃較大機會於6月30日通車，具體時間未定，預料可能會有通車儀式。據悉，有深中通道首發體驗旅行團原本計劃6月28日出發，最新已改為6月30日出發。

從香港出發到中山，預計通行時間可減少至1小時。（香港01 冼世昌）

深圳寶安出發駕駛「小客車」，行深中通道前往中山，可使用廣深沿江高速西鄉（北）至廣東翠亨東站的深中通道出入口，以現金支付路費要68元人民幣，以「粵通卡」支付有95折，是64.6元人民幣。（廣東省交通運輸廳）

深圳寶安出發往中山 深中通道收費約65元人民幣

如果由深圳寶安出發，駕駛載客量不超過9人、長度少於6米的「小客車」，行深中通道前往中山，可選擇使用廣深沿江高速西鄉（北）至廣東翠亨東站的深中通道出入口，以現金支付路費要68元人民幣，以「粵通卡」支付有95折，是64.6元人民幣。

寶安出發行深中通道，可使用廣東大鏟灣站（西鄉輔九路）出入口，現金支付路費要70元人民幣，以「粵通卡」支付有95折，是66.43元人民幣。（廣東省交通運輸廳）

「粵通卡」支付路費有95折

寶安出發的「小客車」，亦可以使用廣東大鏟灣站（西鄉輔九路）出入口行深中通道，料能最快到達騰訊總部，以現金支付路費要70元人民幣，以「粵通卡」支付有95折，是66.43元人民幣。

2條跨市巴士線行深中通道 單程票最貴18元

除了自駕遊，亦可選擇乘搭深圳往返中山的兩條跨市巴士線，將於深中通道通車當日營運。

中山往返深圳跨市巴士線路。（楊凱力攝）

「深圳前海灣地鐵站 — 中山博覽中心」線

來往深圳前海灣地鐵站和中山博覽中心的巴士線，設11個站，車上設有42個座位，不設企位。出發地點之一前海灣地鐵站位於深圳南山區，較近高速公路出入口，能接駁深圳1號、5號、11號等3條主要地鐵線，方便轉乘至深圳熱門景點及主要購物區。

出發地點：深圳前海灣地鐵站 或 中山博覽中心

班次：約15分鐘

車程：約50分鐘

單程票價：18元人民幣

途經路線：博愛六路、博愛七路、深岑高速、深中通道、廣深沿江高速、前灣三路、聽海大道、桂灣二路、夢海大道、桂灣四路

深圳前海灣地鐵站首尾班車：07:00 - 21:30

中山博覽中心首尾班車：06:20 - 21:30

「深圳前海灣地鐵站 — 翠亨新區中山國際人才港」線

另一條巴士線來往深圳前海灣地鐵站和翠亨新區中山國際人才港，乘客可以在「深中跨市公交」微信小程序，辦理購票、退票、改簽、訂單查詢等手續。

出發地點：深圳前海灣地鐵站 或 翠亨新區中山國際人才港

班次：15分鐘至20分鐘

車程：約45分鐘

單程票價：15元人民幣

途經路線：北辰路、未來大道、深中通道、廣深沿江高速、前灣三路、聽海大道、桂灣二路、夢海大道、桂灣四路

深圳前海灣地鐵站首尾班車：07:00 - 21:30

翠亨新區中山國際人才港首尾班車：06:20 - 21:30

香港至中山直通巴，行深中通道車程縮短至1.5小時。

香港至中山直通巴 行深中通道車程縮短至1.5小時

由香港出發往中山，亦可以選擇乘搭跨境直通巴。

香港至中山直通巴，行深中通道車程縮短至1.5小時。

永東巴士直通巴票價低至60元

上車地點：太子砵蘭街、旺角上海街/油麻地碧街、尖沙咀中港城、觀塘APM、鑽石山荷里活廣場、葵芳新都會廣場、沙田希爾頓中心、荃灣如心廣場、元朗YOHO MALL、屯門V CITY、東涌東薈城、香港迪士尼樂園、香港機埸、亞洲國際博覽館

目的地：中山棕櫚彩虹（西區站）、中山盛景尚峰酒店永東東區站、中山雅居樂世紀優活商業廣場（沙溪站）

車程：約1.5小時（視乎出發地點）

票價：成人單程票價60元起