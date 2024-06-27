01直擊GBAx｜在廣州服務港青創業　香港女網紅婚姻出事都揾佢

香港01記者26日（周三）到訪位於廣州越秀的粵港澳大灣區青少年創新創業基地及青少年國際文化交流中心（簡稱：GBAx）。



GBAx秘書長蘇芷瑩接受香港01採訪時表示，GBAx會向港澳青年提供各種心理諮詢服務，甚至曾經有一位在大灣區發展事業的香港女網紅與丈夫有婚姻問題，都會特地來GBAx尋求協助。



位於廣州越秀的粵港澳大灣區青少年創新創業基地及青少年國際文化交流中心（簡稱：GBAx）。（朱加樟攝）

GBAx設有港澳青年創業孵化多功能室、項目路演中心、共享辦公區等空間，可容納150人活動交流。（朱加樟攝）

已有30多個團隊進駐

GBAx在2021年7月揭牌，主要服務港澳青年到大灣區就業及創新創業，設有港澳青年創業孵化多功能室、項目路演中心、共享辦公區等空間，可容納150人活動交流。

粵港澳大灣區青少年國際教育文化交流中心主任鄧京干表示，GBAx基地總面積逾一千平方米，已經有30多個團隊進駐，包括國際教育，生物醫藥等團隊。

鄧京干表示，GBAx已經有30多個團隊進駐，包括國際教育，生物醫藥等團隊。（朱加樟攝）

他表示，GBAx又協辦系列港澳台及國際大學生實習計劃，每年為港澳台青年提供超過200個實習崗位。

為香港女網紅進行心理疏導

GBAx秘書長蘇芷瑩擁有兒童心理學碩士學歷，她接受香港01採訪時表示，GBAx還會向港澳青年提供各種心理諮詢服務，這方面主要由她來負責。

GBAx秘書長蘇芷瑩接受香港01採訪。（朱加樟攝）

蘇芷瑩稱，曾經有一位在大灣區發展事業的香港女網紅與丈夫有婚姻問題，因此特地來找她尋求協助，由她向該名香港女網紅進行心理疏導。蘇芷瑩指，由於香港與內地法制不同，假如離婚的話將牽涉複雜問題，因此GBAx也會提供法律轉介服務。

有香港公司最終轉向外國發展

蘇芷瑩又分享她接觸過的深刻個案，她表示，香港有一家公司提供以砌積木方式進行Team Building（團隊建立）活動的服務，該公司原本有意來大灣區發展，但這家公司最終放棄在大灣區發展，轉而向外國發展，原因可能是大灣區尚未注重這類型的服務。

她認為，香港和大灣區其他城市需要加強互相理解各自的市場和需求，令各自的優點都能發揮出來。

GBAx秘書長蘇芷瑩接受香港01採訪。（朱加樟攝）

越秀區發布聚焦港澳人士服務指南

在26日，廣州市越秀區發布《廣州市越秀區港澳人士服務指南》，聚焦港澳人士「北上」需求，圍繞休閑旅遊、居住生活、工作學習、投資創業四大場景，系統整合越秀區10餘個部門、27個領域的政策、信息、資訊，便利港澳人士來越秀生活發展。大眾可通過越秀區政府門戶網站下載指南電子版。