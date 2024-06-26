01直擊｜廣東城際鐵路四綫貫通　乘客：廣州去惠州比高鐵慳一個鐘

大灣區城際鐵路網絡正加速建設，廣佛南環（佛山西站-番禺站）、佛莞城際（番禺站-東莞西站）於5月26日正式開通營運，與已開通的佛肇城際、莞惠城際實現四線貫通，形成連接廣州、佛山、東莞、肇慶、惠州，全長258公里的全國最長城際「地鐵」。



香港01記者於四線貫通滿一個月的日子到訪列車，有經常往來惠州的廣州市民表示，由於不用如搭高鐵般提前進站進行安檢，搭廣東城際可以節省近一個小時的時間。



香港01記者於四線貫通滿一個月的日子到訪列車。（朱加樟攝）

廣東城際的運行模式如地鐵。（朱加樟攝）

香港01記者26日（周三）隨粵港澳三地傳媒灣區聯合採訪團到番禺站搭乘列車，體驗全國最長城際「地鐵」。

廣東城際採用地鐵「站站停」的運營模式，平均行車間隔為26分鐘，乘客毋須事先選定班次及座位。

王女士表示，搭廣東城際往來廣州和惠州可以節省近一個小時的時間，原因是不用如高鐵般提前進站進行安檢。（朱加樟攝）

廣州市民：往惠州節省一個小時

廣州本地市民王女士在列車上接受香港01採訪時表示，她經常往來惠州，以前都是由廣州南站乘高鐵往惠州，現在搭廣東城際可以節省近一個小時，原因是不用如高鐵般提前進站進行安檢，搭廣東城際的話進站如進地鐵。

廣東城際鐵路運營有限公司車服中心主任工程師張巧。（朱加樟攝）

港澳居民可在12306系統購票

廣東城際鐵路運營有限公司車服中心主任工程師張巧受訪時表示，港澳居民可以利用居住證或回鄉證在12306系統購票，然後直接刷證進出站。

廣東城際的運行模式如地鐵。（朱加樟攝）

張巧又提到，廣東城際與國鐵已實現安檢互認，在佛山西站、肇慶站、東莞西站、花都站，旅客毋需出站換乘、毋需重覆安檢。

張巧指，四線貫通運營以來，目前工作日平均每天客流大概在5萬人次左右，但在周末的時間可達到10萬人次。

番禺站內部寬闊。（朱加樟攝）