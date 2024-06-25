01直擊｜廣州南沙國際郵輪碼頭復航　本地人：中途香港上岸先會搭

因疫情而停航四年的廣州南沙國際郵輪母港（以下簡稱「南沙郵輪母港」）在25日（周二）正式復航，「藍夢之歌」郵輪上來自廣東、廣西、港澳台地區以及美國、澳洲等地600餘名首批旅客當日出發，往返越南下龍灣，全程5日4夜。



有廣州本地人接受香港01採訪時表示，未參加該旅程是因為該旅程只有越南下龍灣一個上岸點，如果中途在香港上岸的話才會參加。



廣州南沙國際郵輪母港在25日（周二）正式復航，「藍夢之歌」郵輪同日出發，往返越南下龍灣，全程5日4夜。（朱加樟攝）

廣州南沙國際郵輪母港在25日（周二）正式復航。（朱加樟攝）

南沙郵輪母港於2019年11月開港試運營，但自2020年以來受疫情影響，南沙郵輪母港一直停航，直至25日才正式復航。

南沙郵輪母港運營管理有限公司副總經理鄭一峰受訪時表示，目前南沙郵輪母港對香港、東南亞、日本等航線正在規劃中，爭取今年底至明年初恢復常態化航線。

有公司擬恢復南沙與香港航線

香港01獲悉，廣州中交郵輪母港投資發展有限公司正與香港「名勝世界1號」郵輪進行洽談，擬計劃恢復南沙與香港3天2晚的郵輪航線。

廣州本地市民鄧婆婆表示，將來會想在南沙郵輪母港乘郵輪往香港旅遊。（朱加樟攝）

廣州本地市民鄧婆婆25日首次在南沙郵輪母港遊覽，她並非「藍夢之歌」郵輪上的乘客。鄧婆婆接受香港01採訪時驚嘆南沙郵輪母港「原來咁靚嘅」。

鄧婆婆稱，她曾來香港旅遊3次，之前主要乘坐高鐵，將來會想在南沙郵輪母港乘郵輪往香港旅遊。

黃婆婆（右）和女兒何女士（左）表示，她們在香港有親戚，如果郵輪可以在香港上岸的話，就可以和親戚吃一頓飯聚會一下。（朱加樟攝）

本地市民：中途在香港上岸才會參加

黃婆婆和女兒何女士25日同樣在南沙郵輪母港遊覽。兩人接受香港01採訪時表示，並未參加「藍夢之歌」郵輪的旅程是因為該旅程只有越南下龍灣一個上岸點，如果中途在香港上岸的話才會參加。

兩人又表示，她們在香港有親戚，如果郵輪可以在香港上岸的話，就可以和親戚吃一頓飯聚會一下。

香港廣州客源不同 為「分層次競爭」

目前珠三角內已有香港啟德及深圳蛇口兩個大型郵輪港，南沙郵輪母港復航會否與香港及深圳構成競爭？

南沙郵輪母港運營管理有限公司副總經理鄭一峰。（朱加樟攝）

鄭一峰表示，整個中國南方地區客源市場大，容得下廣州、深圳兩個郵輪母港。南沙郵輪母港的客源主要來自珠三角周邊城市，而香港則更多是吸引內陸遊客通過飛機或高鐵到埠再體驗郵輪旅遊，「三個港口在某程度上來說，從產品客源來說是分層次競爭」。