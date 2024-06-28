大搞「新型腐敗」　新疆黨委原副書記李鵬新被決定逮捕

最高人民檢察院28日消息，新疆維吾爾自治區黨委原副書記李鵬新涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李鵬新作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



根據公開簡歷顯示，李鵬新出生於1960年12月，山西神池人，曾在青海、內蒙古、新疆三地任職，2005年任青海省委常委、海西州委書記，2007年任青海省委常委、政法委書記，2011年任內蒙古自治區黨委常委、組織部部長。

2016年，李鵬新任新疆維吾爾自治區黨委副書記，先後兼任自治區教育工作委員會書記、自治區黨委秘書長等職，2021年不再擔任自治區黨委副書記。

最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李鵬新作出逮捕決定。（網上照片）

據中央紀委國家監委網站2023年12月11日消息，李鵬新涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，中央紀委國家監委網站6月17日發布消息，指李鵬新嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

通報內容指出，李鵬新喪失理想信念，背棄初心使命，培植個人勢力，搞「七個有之」；無視中央八項規定精神，違規接受宴請和車輛司機服務安排；對組織不忠誠、不老實，在組織函詢時不如實說明問題，違背組織原則，賣官鬻爵，嚴重污染地方政治生態；廉潔底線失守，長期違規收受禮品、禮金；腐化墮落；貪婪無度，政商勾連，大搞新型腐敗，利用職務便利為他人在礦產開發、企業經營、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受股權股份等巨額財物。

李鵬新嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李鵬新開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

內媒《正義網》報道指出，中國紀檢監察報曾刊文指出，新型腐敗與傳統類型腐敗相比，體現為一些新的腐敗行為表現方式。很多新型腐敗之所以「新」，就在於其「隱」，與傳統直接、單一、簡單的腐敗行為相比，呈現出更多的偽裝性、隱蔽性。