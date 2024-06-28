三中全會前　吉林、安徽、寧夏3省區黨委書記職務調整

6月28日，新華社消息，黃強任吉林省委委員、常委、書記；景俊海不再擔任吉林省委書記、常委、委員職務，另有任用。



梁言順任安徽省委委員、常委、書記，不再擔任寧夏回族自治區黨委書記、常委、委員職務；韓俊不再擔任安徽省委書記、常委、委員職務，另有任用；李邑飛任寧夏回族自治區黨委委員、常委、書記。



黃強，男，漢族，1963年4月出生，浙江東陽人，1983年7月參加工作，1985年6月加入中國共產黨，西北工業大學管理學院管理科學與工程專業畢業，研究生學歷，工學博士，研究員級高級工程師。

黃強任吉林省委書記，景俊海另有任用

黃強任吉林省委委員、常委、書記。（國新網）

黃強早年在中國航空工業第一集團公司任職，後歷任國防科工委秘書長，國家國防科技工業局副局長、黨組成員，甘肅省副省長，甘肅省委常委、常務副省長，河南省委常委、常務副省長，四川省委副書記、省長。

景俊海，男，漢族，1960年12月生，陝西白水人，1982年7月參加工作，中共黨員，研究生學歷。他曾任陝西省副省長，陝西省委常委、宣傳部部長，中央宣傳部副部長，北京市委副書記，吉林省委副書記，吉林省委副書記、省長，吉林省委書記。

景俊海不再擔任吉林省委書記、常委、委員職務，另有任用。（吉林日報）

梁言順任安徽省委書記，韓俊另有任用

梁言順，男，漢族，1962年12月生，山東泰安人，1983年7月參加工作，1985年2月加入中國共產黨。

梁言順任安徽省委委員、常委、書記，不再擔任寧夏回族自治區黨委書記、常委、委員職務。（寧夏日報）

梁言順先後擔任過中央黨校校務委員會委員、科研部主任，甘肅省委常委、宣傳部部長，甘肅省委常委、組織部部長，中央國家機關工委副書記等職。至遲於2018年7月，梁言順出任中宣部副部長。2020年10月，梁言順任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記（正部長級）。2022年3月，梁言順出任寧夏回族自治區黨委書記。

韓俊，男，漢族，1963年12月生，研究生，農學博士，研究員，中共黨員，他曾擔任過中國社會科學院農村發展研究所《中國農村經濟》雜誌編輯部副主任、主任、副總編、社長，中國社會科學院農村發展研究所副所長，國務院發展研究中心農村部部長，國務院發展研究中心副主任、黨組成員，機關黨委書記等職。

韓俊不再擔任安徽省委書記、常委、委員職務，另有任用。（安徽日報）

2014年10月，韓俊任中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任，於2017年4月任中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任。2018年3月，韓俊任農業農村部黨組副書記、副部長，中央農村工作領導小組辦公室副主任，後於2020年11月出任吉林省代省長，2021年1月起任吉林省省長。

2023年3月，韓俊出任安徽省委書記。

李邑飛任寧夏回族自治區黨委書記

李邑飛，男，漢族，1964年1月出生，雲南墨江人，1985年7月參加工作，1984年10月加入中國共產黨，大學學歷，公共管理碩士。

李邑飛。（新浪新聞）

李邑飛先後任職於雲南、貴州、新疆三個省份。早年在雲南工作期間，李邑飛曾任昆明市委副書記（正廳級），雲南省政府副秘書長、秘書長等職，於2016年1月任雲南省委秘書長，同年5月躋身雲南省委常委。2017年3月，李邑飛調任貴州省委常委，後兼任省委組織部部長。2020年5月，李邑飛再度跨省份履新，出任新疆維吾爾自治區黨委常委，後兼任自治區黨委組織部部長。

2021年7月報道顯示，李邑飛已任新疆維吾爾自治區黨委副書記、教育工委書記，後任新疆維吾爾自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記、政委，中國新建集團公司董事長（正部長級），至此番履新。李邑飛是二十屆中央委員。