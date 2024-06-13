取款需派出所批准　吉林銀行稱為防詐騙　網民斥離譜：被騙我願意

近日有吉林網民發文稱，其母赴長春吉林銀行取款時被拒，銀行職員告知需派出所同意方可取款。

6月12日，銀行職員回應指，取錢需派出所審批是派出所的要求，目的是防範詐騙，且不僅吉林銀行，目前多家銀行均有相關要求。

事件引起熱議，有網民表示，現今電信詐騙太多，可以理解銀行和派出所的做法，但有不少人認為，防範詐騙不等於為難老百姓，「我自己的錢，被騙我願意」。



6月11日，該網民反映，其母親準備將放在吉林銀行的存款轉入到另一家銀行，總金額不到10萬元（人民幣，下同）。當日，二人攜帶銀行卡、身份證等證件，前往吉林銀行某支行。待到準備取款時，銀行卻告知母親需要派出所同意方可取款；她們在銀行「等了很久」，待派出所審核後才成功轉賬。

網民展示的匯款單。（極目新聞）

《極目新聞》報道，6月12日，該支行的工作人員回應，取款2萬元以上必須向派出所報備，派出所對客戶賬戶核實後方可取款，是轄區派出所的要求。不僅吉林銀行，目前多家銀行均有相關要求。

派出所也回應指，居民有取款需求，確實需要向銀行說明用途、明細等，工作人員核實後方可辦理。

吉林銀行的客服表示，目前銀行內部未出具相關規定，不過有些網點應轄區派出所要求有相關規定，具體如何取款還需按網點實際情況來。

吉林銀行某分行。（視覺中國）

網民睇法：

個人認為銀行和派出所的出發點是好的，畢竟現在騙子太多。

如果是去高額金額需要派出所同意的話，這樣對居民也是有所保障的。畢竟現在電信詐騙實在是太多了。

存款自願、取款自由、存款有息是銀行開展儲蓄業務的基本原則。

沒有哪條法律規定取款必須派出所同意，我自己的錢，被騙我願意。

防範電詐不等於為難老百姓

過界了

愈來愈離譜

該不是拿著反詐當借口，其實掩蓋銀行的其他問題吧

是真的離譜，自己存進去的錢，取出來還要別人同意

不該管的東西管的太多了，分不清誰是這錢的主人了。

