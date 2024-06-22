安徽暴雨成災　48歲男子洪水中舉母上屋頂　自己不幸被沖走遇難

安徽省黃山市歙縣暴雨成災，全縣逾2.7萬人受災。當地一名48歲男子在洪水中將母親舉上屋頂，自己卻不幸遇難。



被洪水沖垮的豬欄，後側房屋為項先生母親避險的房屋。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，項先生的母親表示，周四（20日）早，自己到豬欄餵豬時，一切都還正常。但洪水突然間伴隨巨響襲來，水位以肉眼可見的速度快速上漲，僅幾十秒就到達其腰處，且流速很快，她被困在豬欄無法回家。

此時，她的兒子項先生快速游到豬欄處，用力將母親托舉到鄰居家的屋頂避險，隨後又試圖游回家中。項先生的母親說，「水流太急，他開始想斜着游到鄰居家」，但未能成功後來不幸遇難。據介紹，項先生今年48歲，他只有一名15歲的女兒。

項先生被沖走的方向。（極目新聞）

鄰居吳先生目睹了這一過程，他說，項先生的水性其實很好，身材也很魁梧。但當時的水流得太快了，項先生游泳的速度趕不上水流的流速，他看到項先生被沖走後，還曾奮力游向下游約50米處的一棟民房，但也未果，最終被捲入到距家約100米的主河道中。

據報道，項先生家的豬欄位於屋後20米處，在洪水的衝擊下已經垮塌。水位退去之後，可見附近房屋牆壁上約2米高的水線，附近基礎房屋均出現大面積的垮塌。

項先生家的房子位於河道折回處，紅圈為其被沖走的大概位置。（極目新聞）

當地一名幹部表示，項先生的遺體於周五（21日）中午在下游約3、4公里處被發現，通知家屬後，目前已經送往殯儀館。該幹部還表示，20日洪水發生時，約8分鐘內，項先生家旁邊的河流水位上升了數米。

安徽省黃山市歙縣20日出現強降雨過程，12小時內平均降雨158.5毫米，全縣逾2.7萬人受災，緊急轉移安置人口3937人。