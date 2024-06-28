雷海潮接替馬曉偉任國家衛健委主任

6月28日，第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議通過，免去馬曉偉的國家衛生健康委員會主任職務；任命雷海潮為國家衛生健康委員會主任。今年（2024年）5月，據國家衛生健康委員會官網，雷海潮已任國家衛健委黨組書記，當時就有預料稱，雷海潮將正式擔任國家衛健委主任。



雷海潮接任國家衛健委主任。（中新社）

公開資料顯示，雷海潮，1968年4月生，長期在衞生系統任職，曾任衞生部政策法規司副處長、處長，北京市衞生局副局長，北京市衞計委副主任、主任等職。2018年機構改革後，雷海潮任北京市衞健委黨委書記、主任。

2020年10月，雷海潮升任國家衞健委副主任、黨組成員，2023年9月任國家衞健委副主任、黨組副書記。

中國衛健委主任馬曉偉此前出席記者會。（國新網）

內地醫療反腐之際 曾傳出馬曉偉被帶走

2023年8月，內地醫療反腐持續之際，獨立記者高瑜曾在社交網站X轉載指「國家衛生系統老大馬曉偉17日被從北京協和醫院高幹病房被帶走」。

另外去（2023）年3月港媒報道指出，3月17日新一屆中國國務院召開第一次全體會議，國務院26個組成部門首腦中，「除了盛傳病重、近期缺席多個重要場合的國家衛健委主任馬曉偉外」，其他全數出席。

不過，去年8月29日下午，馬曉偉正式亮相出席衛健委「民主生活會」，親身闢謠。

馬曉偉1959年12月生，2018年3月起擔任國家衛健委主任、黨組書記。6月6日，政協第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議表決，增補馬曉偉為第十四屆全國政協委員，並任命馬曉偉為教科衛體委員會副主任。