內地醫療反腐｜專家：必須改革體制　完善監管從根本上解決問題

內地醫療反腐進行得如火如荼，大量醫院院長書記被查。不過有專家表示，要想解決醫療領域的腐敗問題，就必須進行改革，改革醫療體制，完善相關制度和監管機制，從根本上解決問題。



內地醫療反腐以來，多家藥企成為審核關注重點。（視覺中國）

內媒《澎湃新聞》17日的報道採訪了多名業內專家，討論醫療反腐問題。醫法彙創始人張勇律師指出，可能還有企業存在僥倖心理，認為此次反腐風暴只是一吹就走的颱風，熬過這一陣就好了，實際上，未來醫藥反腐很可能像集採、醫保談判一樣成為行業常態。像近期這樣緊張的醫藥反腐氛圍或許很快會過去，但未來反腐或將常態化。

醫療戰略諮詢公司Latitude Health創始人趙衡認為，關鍵還是制度化問題，「一個是藥企給醫生的收入陽光化，一個是建立明確的規則，確定甚麼樣的費用是不能發生的，監管給醫療機構和醫生劃線。合規的前提是建立制度化的監管機制，否則合規的邊界很模糊」。

醫改專家、陝西省山陽縣衛生健康局原副局長徐毓才也表示，如果能從反腐中去完善和建立醫療系統的長效機制或制度，才更有價值。「如果反腐敗作為一種運動，沒有從根本上去思考這個行業裏邊的問題，就好像這個人發燒以後吃退燒藥，實際上可能應該用抗病毒藥」。

北京大健康法商團隊負責人鄧勇教授也指出，醫藥反腐與醫改密切相關，在當前的醫療體制下，由於資源分配不公、監管不力等問題，導致了醫療領域的腐敗現象層出不窮。要想解決醫療領域的腐敗問題，就必須進行改革，改革醫療體制，完善相關制度和監管機制，從根本上解決問題。

鄧勇進一步指出，醫改也需要考慮如何防止腐敗問題的再次發生。在改革過程中，應該注重制度建設，建立健全的監管機制，提高醫療領域的透明度和公開度，加強對醫療資源的管理和監督，確保資源的公平分配和合理使用。