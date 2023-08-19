內地醫療反腐｜陪睡成潛規則？前女醫藥代表曝：五年搞定上百客戶

內地醫藥反腐持續，除了官方不斷通報醫院高層落馬，一些業界人士的爆料也受到輿論關注。一名自稱前女醫藥代表在知乎爆料指出，陪睡已成為行業的潛規則，她5年間以身體搞定百個客戶，甚至會在見領導前準備避孕藥。雖賺了點錢，但在人性的極致扭曲下，她身心疲憊，最後決定退出。



《香港01》發現，該爆料內容至少在去年底時已曾在知乎平台上流傳，但從未有得到官方證實，然而隨著醫藥反腐愈演愈烈，文章近日在內地網絡廣傳，並被多家自媒體引述報道，引起輿論關注。



該女子匿名發文稱，自己是北方人，曾在珠三角做過一段時間的醫藥代表，但被捲入桃色交易中，「真不是人幹的事」。她舉例，社區醫院負責人曾在深夜致電她要求談生意，「傻子都知道是去幹什麼」，為了業績，她不得不從，套上牛仔褲就趕緊騎車出發。到對方家中後，她先要吹噓一遍產品，然後對方客套幾句後，就開始動手動腳，「基本在沙發上就能解決戰鬥（都有家室，怕被老婆發現）」。她又發出一張自己去見領導時的「標配照」，稱自己一般不繫腰帶，扣子很鬆，「一拉就下來」。

這樣的晚上並非個例，該女子稱自己平均每季要接雙位數的客戶，因此不敢談戀愛，「沒有哪個男的會受得了自己的女朋友隨時要出去和年齡差不多是父輩的客戶『各取所需』」。那段日子，她只是主管「名義上的女朋友」，偶爾會去對方家住，日常陪客戶時就待出租屋，「從23歲畢業幹到28歲5年的時間用身體搞定了幾百名客戶，身心身心疲憊。

更甚的是，她曾兩度意外懷孕，都被她打掉了，但某次婦科檢查時，醫生警告她可能會失去生育能力。因此，她下定決定辭職，回到家鄉吉林，一年後與丈夫相識並結婚，現為全職主婦，育有一名兒子。

對於那段不堪回首的歲月，她從沒敢告知丈夫。而對於房事，她表示對於她而言這只是完成任務，「對那種事情一直是當做工作的一部分來完成」。

上述文章在微博等平台引起熱議，有網民稱自己身邊就曾遇到過類似案例，「我們村就有一個女的做醫藥代表，很賺錢，村裏都傳她是靠下面開路的」，但也有網民對女方說法表示質疑。《香港01》調查發現，文章截圖至少在去年底時已在知乎平台上流傳，但原帖疑似已被刪除。隨著內地醫藥反腐愈演愈烈，該文近日重新被挖出廣傳，被多家自媒體引述報道。不過女事主聲稱的內容從未得到官方或權威渠道證實。