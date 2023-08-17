內地醫療反腐｜醫生畏手畏腳手術量大減　乾脆輪番休假按時下班

內地醫療反腐進行得如火如荼，不過有內媒報道指，由於醫院內部管控嚴格，部分醫生在反腐風暴下不願意做手術，導致手術量大減，可做可不做的手術就一律不做。還有醫生乾脆輪番休假，按時下班。



內地醫療反腐以來，多家藥企成為審核關注重點。（視覺中國）

南方傳媒旗下的《時代周報》14日的報道指，有醫生放緩了工作節奏。報道引述湖南長沙的中南大學湘雅三醫院醫生表示，最近醫生確實都不願意做手術。

報道指，華南某省會城市三甲醫院的一名醫生也指出，醫院的骨科、眼科手術量大幅下降，原本可做可不做的手術，現在一律不做。

這名醫生又表示，現在醫院內部管控嚴格，往往一台手術下來，醫生「掙的還沒被罰的多」。再加上骨科和心臟內科使用的耗材和藥品量大，現在查得嚴，醫生做個手術「畏手畏腳」，也害怕出錯。

這名醫生又透露，如今各醫院都有調查組進駐，審計帳目、巡查院內，「在我們醫院，一些科室的醫生最近輪著休假，按時下班，這在之前十分罕見」。

此外，報道又指，不少醫藥代表的職業生涯岌岌可危。一名醫藥業務代表表示，現在情況非常緊張，不能聯繫醫院及醫生，對方更刪了他的微信，導致公司代表只能「原地休假」。

另一名實習醫藥業務代表則透露，她原本每天都要到醫院工作。但8月初卻被告知不再需要去醫院。在醫藥反腐風暴下，她打算工作到8月底就離職。