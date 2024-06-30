塞爾維亞公開展示購自中國的遠程地空導彈及防空系統

撰文：林芷瑩
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塞爾維亞國防部官方網站消息，當地時間6月28日，在拉辛那州首府克魯舍瓦茨的「維多夫丹節」紀念活動上，塞爾維亞武裝部隊展示一系列主力武器裝備，包括首次公開展示的中國產紅旗-17AE（HQ-17AE）近程防空系統。

塞爾維亞展示的武器，包括M-84AS主戰坦克、BVP M-80AB步兵戰車、NORA B-52 M21車載自行火炮、「飛馬座」無人機等塞國產裝備，以及中國製造的FK-3中遠程地空導彈系統和HQ-17AE近程防空系統。

展示中的HQ-17AE近程防空系統。（塞爾維亞國防部）

塞爾維亞國防部表示，這些大部分都是塞爾維亞武裝部隊最近接收的作戰裝備，現在才首次公開展示，例如來自中國的HQ-17AE近程防空系統，它能夠摧毀中短距離上的敵方空中目標，反應速度快，還能行進間射擊。

塞爾維亞總理武切維奇表示，HQ-17AE可以確保更好地保衛塞爾維亞的天空，並與「最強大的武器」FK-3防空導彈系統完美結合。

展示中的FK-3中遠程地空導彈系統。（塞爾維亞國防部）

《觀察者網》引述塞爾維亞「新南斯拉夫」通訊社（Tanjug）報道稱，塞爾維亞購買的HQ-17AE防空系統可以向距離15公里、高度8公里的4個目標同時發動攻擊。

航空新聞門戶網站Tango Six的報道中提到，塞爾維亞武裝部隊在展示現場公布部分武器裝備的規格，其中HQ-17AE系統除了型號為6F-17E的作戰發射車之外，還有一輛基於陜汽SX2306型8×8載重汽車底盤的彈藥運輸裝填車，型號為6R-17E，能為發射車額外攜帶一組（8枚）備彈，該系統很可能會用於保護塞爾維亞第250防空導彈旅的FK-3中遠程地空導彈發射陣地。

現場還展示了HQ-17AE系統配套的彈藥運輸裝填車。（Tango Six）
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