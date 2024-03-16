台軍量產百枚｢台版戰斧導彈｣　地對地射程1200公里　涵蓋內地城市

台灣軍方透露，總金額達到台幣169億元（約合41.8億港元）的「雄昇導彈系統」量產案，預計在今年年底前大致完成，這款外傳射程1200公里丶可達中國大陸內陸的增程型雄二E地對地巡弋導彈，近三年的產量數字為百枚以上，並且投入戰備運用。台軍方稱，此軍事建置對反制解放軍軍力面向台灣具有強大的嚇阻能力。



台媒《自由時報》16日報道，台灣軍方人士指出，「雄昇導彈系統」量產案是海空戰力提升特別預算的十大項目之一，總金額為169億元台幣，量產期程為2022至2025年，表面上看起來是四年期程，但其實絕大部分的量產任務及年度分配預算都集中在前三年，也就是在2024年底前就可完成量產任務，前三年的預算數合計已達近168億元（約合41.5億港元），2025年的預算僅剩下1億餘萬元（約合2473萬港元），應是支付附屬設施及配合款的尾款部分。

台媒《聯合報》去年8月報道，台灣軍方於屏東九鵬基地，成功射擊一枚代號「雄昇」（雄二E）型的次音速攻陸巡弋導彈，由於該次射擊是此型導彈服役戰備十餘年來首度曝光，引起軍事圈關注。

報道稱，此款雄昇導彈設計基本上就是台版的「戰斧導彈」，需要以加力段自機動式陸基發射架升空，當彈體升空並被推動到一定速度後，負責長程巡航的「鯤鵬」渦輪扇引擎才會啟動，彈體並展開滑翔翼。

《自由時報》報道則指出，台灣空軍現役的「雄二E 」地對地巡弋導彈，分為A型丶B型彈兩款，A彈射程500公里，B彈為1000公里，兩款彈的引擎不同，B型彈採用渦輪扇引擎推進系統，可以在省油的狀態下飛的更遠，渦輪扇引擎推進系統發展計劃代號為「鯤鵬計劃」。A型彈在2004年即已完成試射，B型彈則是在2007年成功完成試射任務，A型丶B型彈均已分批量產，並且在台灣空軍特種導彈旅服役中。

而射程更遠的「增程型雄二E」地對地巡弋導彈，也就是「雄昇導彈系統」，台防部雖未具體透露雄昇導彈的射程是多少，但在2022年4月送交台灣立法院的報告中，透露「雄昇導彈」具有高爆丶散撒2種彈頭，可分別針對敵方堅固指揮所及掩體丶機場跑道進行反制作戰，這也是台灣軍方首次曝光「雄昇導彈」的彈種及作戰效能。

在量產產能上，根據台防部先前向立法院報告內容顯示，「雄風二型」反艦導彈、「雄昇」導彈共用生產線，以中科院新設導彈生產廠房生產時，上述彈種的年產量可自81枚增至131枚。軍方並未直接公佈「雄昇導彈系統」的個別量產數量，技巧性的宣示反而更加引起外界的想像空間。

據指出，「雄昇導彈系統」列入海空戰力發展計劃的量產數量，至少達到百枚以上，要以其射程及戰備的數量，才能充分達到建立源頭打擊戰力的目的。