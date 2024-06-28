深中通道｜3分鐘睇完24公里全程　白天宏偉夜晚全線亮燈夜景璀璨

連接深圳與中山的深中通道將於6月30日上午舉行通車儀式，下午3時正式通車，屆時深圳至中山時間將由2小時縮短至30分鐘。《香港01》記者6月27日再度登上深中通道體驗深中通道傍晚到夜晚不同的景觀，深中通道通車後將24小時營業，深圳市委也在官方微信公眾號提醒市民，「深中通道全長24公里不設服務區，即使風景再美也不能停車拍照」。



深中通道集「橋、島、隧、水下互通」於一體，深中通道橫跨珠江口兩岸，全長24公里，由東、西人工島、深中隧道、深中大橋同中山大橋組成，設計時速100公里，來回共有8條行車線。東人工島位於深圳寶安機場南面，沿東人工島主線向西行駛，就會進入深中隧道。

深中隧道全長6.8公里。（蘇煒然攝）

深中隧道是世界上最長、最闊的鋼殼混凝土沉管隧道，全長6.8公里，同時，這也是世界上最長、最寬的鋼殼混凝土沉管隧道。最深的地方在海平面之下39米。隧道內設有12個巡檢機械人，在南、北行車洞內平均每1.2公里便設有一部機械人，承擔隧道交通環境和機電設備巡檢工作。

深中通道｜直擊隧道、人工島各種｢神器｣ 如何為旅客出行保駕護航

隧道內設有巡檢機械人。（蘇煒然攝）

「海上風筝」西人工島：消防救援、停機坪、碼頭一應俱全

車輛由深中隧道駛出後，便會進入西人工島。西人工島採用菱形的外觀設計，此造型會有更好的分水效果，減少對水流的阻擋。由於西人工島後面連接住深中大橋同中山大橋，因此又被譽為「海上的風筝」。

西人工島後面連接住深中大橋同中山大橋，因此又被譽為「海上的風筝」。（周智堅攝）

西人工島是橋樑隧道交通轉換的重要樞紐，島上設有隧道管理站、救援站、消防站、通信站、直升機停機坪等設施，東北面設有碼頭，可以停靠200噸的救援船。

通過西人工島後，就會到達深中大橋及中山大橋。在兩條大橋上可以遠眺廣州南沙，更可看到正在興建中的全運會場館。

通過西人工島後，就會到達深中大橋。（蘇煒然攝）

深中通道除了連接深圳、中山，更有一個Y字型分岔口直達南沙。目前，南沙正加快建設「萬頃沙支線」，計劃年內建成通車，未來東、西行車輛經深中通道轉入萬頃沙支線，可以經南中高速抵達中山市區和江門等地，經南中高速轉入南沙港快線後，可抵達廣州南沙、番禺和市區。通車後，南沙前往深圳車程將縮短至20分鐘。

在兩條大橋上可以遠眺廣州南沙，更可看到正在興建中的全運會場館。（蘇煒然攝）

深中通道是大灣區的核心工程之一，通車後會成為繼南沙大橋、虎門大橋、港珠澳大橋後，珠江口第四座跨海大橋。開通後，會有24小時跨市穿梭巴士，來往深圳前海灣及中山。

深中通道通車後將24小時營業，《香港01》記者也搶先帶大家一窺探夜晚亮燈的深中通道。值得關注的是，深圳市委也在官方微信公眾號提醒市民，「深中通道全長24公里不設服務區，即使風景再美也不能停車拍照」。

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