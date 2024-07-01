深中通道｜大塞車元兇？多張違規照片瘋傳　有人竟打開露營椅飲嘢

深中通道6月30日開通，惟在開通首日出現大塞車，《香港01》記者搭乘的首批下午3時由深圳出發的巴士在晚間8時才到中山。



《香港01》記者觀察到，雖然深中通道訂明全程不能停車拍攝風景，但途中卻有不少車停在路邊拍日落，更有人站在車上擺拍。微博上流傳多張誇張的違規照片，包括有人把車停在應急車道上，並坐在露營椅上喝著飲料享受風景。



微博上流傳多張誇張的違規照片，包括有人把車停在應急車道上，並坐在露營椅上享受風景。（微博）

不少人把身體伸出天窗拍照。（微博）

除了微博上流傳的違規照片外，中山交警也多布多張監控照片，顯示有人停車拍照，有人把身體伸出天窗拍照，有人為拍照將車停在應急車道，甚至有人為打卡而在應急車道上跑步。

中山交警多布多張監控照片，顯示有人為打卡而在應急車道上跑步。（中山日報)

有人把身體伸出天窗拍照，有人為拍照將車停在應急車道。（中山日報)

有人把身體伸出天窗拍照。（中山日報)

中山交警警告，深中通道屬高速公路，非緊急情況下不允許停車、違法佔用應急車道觀景，否則將面臨罰200元人民幣記6分的處罰。

中山交警又警告，民眾切勿為了欣賞風景而龜速行駛，在高速公路上龜速行駛危害不比超速行駛小，又指不可以將身體伸出天窗拍照。特別提醒廣大司機，開車時請勿拿手機拍照、分心駕駛。

雖然深中通道訂明全程不能停車拍攝風景，但途中卻有不少車停在路邊拍日落，更有人站在車上擺拍。（歐嘉樂攝）

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24小時車流量已超12.5萬車次

廣東省交通集團深中通道管理中心提供的數據顯示，截至今日（1日）下午3時，深中通道自6月30日下午3時正式通車試運營以來，24小時車流量已超12.5萬車次。在通車首日下午5時，車流量達到最高峰，為每小時8000輛車次。

央視報道指，在最低峰的時候，每小時也有1000輛車進入深中通道，其中，觀光車流佔很大比重。

從昨天開通到現在，深圳、中山兩地交警部門加強了對通道入口和通道上的車流管控，深中通道管理中心會同兩地公安交警部門，共同維持交通秩序。

廣東交通集團提醒廣大市民，不要在橋上和海底隧道內逗留，注意行車安全。車主出行時要嚴格遵守交通法規，提前規劃好行車路線，安全文明駕駛，特別是途經長下坡、隧道路段注意控制車速、保持安全距離。