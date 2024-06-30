深中通道塞5個鐘抵中山　民眾落車即返深圳　大叔：唔知點番香港

深中通道6月30日開通，跨市公交也同步開通，優惠的15-18元（人民幣，下同）票價吸引不少市民搭乘，車票更在開通前一日就售罄。



惟在開通首日出現大塞車，《香港01》記者搭乘的首批下午3時由深圳出發的巴士在晚間8時才到中山。中山市交通局緊急向乘客派發零食和水，並開放乘客補票，承諾會讓乘客都能趕上末班晚上9時30分前的車。不少乘客一下車，就立刻準備再度上車返回深圳。



香港大叔表示，自己搭乘的是下午3時40分發的車，花了4個多小時才抵達，他一下車就準備搭巴士再返回深圳，「我宜家都唔知點樣返香港」。（蔡苡柔攝）

香港大叔向車站職員查詢搭車回深圳的方法。（蔡苡柔攝）

香港大叔：我宜家野都未食啊

《香港01》記者在中山採訪到從香港來體驗首班巴士的香港大叔，他表示，自己搭乘的是下午3時40分發的車，花了4個多小時才抵達，他一下車就準備搭巴士再返回深圳，「我人生路不熟，我宜家都唔知點樣返香港」，「我宜家野都未食啊」，「我宜家唔想講嘢」。

香港大叔一臉生氣地向當地職員查詢回深圳的方法，向對方抱怨稱「我都唔知你哋搞成咁」。

不少乘客預計稍作休息後就返回深圳。《香港01》記者採訪同車的王大姐，她帶了6個家人同行，她表示自己提前兩天買票，原本預計搭下午3點出發的車，下午在中山逛逛並品嚐美食，然後搭末班晚上9點30分車回深圳。因為車程預計只要1小時不到，自己連充電寶都沒帶。

王大姐稱，「體驗不太好，因為政府管制塞了很久，深中通道建設不就是為了提速嗎？這個提速我覺得有點不可思議」。（影片截圖）

民眾：乘客中途停車擺拍致塞車

王大姐說：「體驗不太好，因為政府管制塞了很久，深中通道建設不就是為了提速嗎？這個提速我覺得有點不可思議」，她認為既然是開通首日，需要有更好的規劃，「我現在一下車，就又要準備上車回去了」，但王小姐也讚賞，深中通道還是挺震撼的，尤其是日落登橋，非常壯觀。

在晚間9時，手機導航顯示回深圳的路上仍塞車，王小姐稱，「不如巴士就改走虎門（大橋），說不定會早點到。」

雖然深中通道訂明全程不能停車拍攝風景，但途中卻有不少車停在路邊拍日落，更有人站在車上擺拍。（歐嘉樂攝）

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《香港01》記者也觀察到，雖然深中通道訂明全程不能停車拍攝風景，但途中卻有不少車停在路邊拍日落，更有人站在車上擺拍。王小姐等巴士乘客則批評，「就是有這些人才會塞車」，王小姐表示，期許未來政府能有更好的規劃和改善。

乘客下車後立即查詢補票，以趕上回深圳的末班車。（歐嘉樂攝）

民眾大罵中山交通配套差

《香港01》記者了解到，因為深中通道塞車，跨市巴士在途中有不少乘客都要求回程，深圳巴士集團工作人員有在車上統計回程的人數，更有一些巴士立即回程。但即使有不少巴士上的多數乘客要求立即回程，巴士最終仍走完全程。

現場不少民眾火氣非常大，因為打尖等問題在回深圳的候車室吵架，當地職員調停。（影片截圖）

此外，在記者乘坐的巴士抵達中山時，已經是晚間8時，現場不少並非來自深圳的民眾火氣非常大，因為打尖等問題在回深圳的候車室吵架。也有來自東莞的民眾大罵，「深圳11點都有公交，你們中山現在都有沒有公車了，配套能不能做好。」