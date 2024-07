菲律賓移民局日前拘捕9名中國公民,他們涉嫌違反居留條件;移民局表示,不會容忍外國人濫用居留權,會致力保護邊境和維持秩序。



菲律賓移民局表示,6月29日在帕拉納圭漁港(Parañaque Fishport)發現9名中國公民從快艇上非法下船,在菲律賓武裝部隊的協調下拘捕他們。

菲律賓移民局拘捕9名中國公民,涉嫌違反居留條件。(Facebook@Bureau of Immigration, Republic of the Philippines)