深中通道大塞車元兇　應急車道露營飲嘢　涉事女被扣駕駛證兼罰款

備受矚目的深中通道周日（6月30日）正式開通，惟不少人都在第一時間上橋打卡，釀成通車首日就大塞車的狀況。其後，多張涉及擺拍的違規照片被曝光，當中一名女子將私家車停在應急車道上，並坐在露營椅上手拿飲品享受風景，引發廣泛爭議。及至周二（7月2日），中山交警對該名女子作出處罰。



微博上流傳多張誇張的違規照片，包括有人把車停在應急車道上，並坐在露營椅上享受風景。（微博）

網傳圖片顯示，一輛私家車停在深中通道的應急車道上，且尾部的車牌被遮擋，在私家車後方，一名穿拖鞋的女子坐在露營椅上，手拿一杯飲品看向遠方。不少網民見狀都直斥，「彷彿在自己家客廳一樣。」

7月2日，中山交警發布了處罰該宗事件的結果，該私家車因在應急車道停車拍照觀景，被交警罰款200元（人民幣，下同）、駕駛證記9分；同時針對遮擋號牌的違法行為，該私家車被交警罰款200元，駕駛證記9分，扣留機動車駕駛證，開具復考通知。

不少人把身體伸出天窗拍照。（微博）

中山交警多布多張監控照片，顯示有人為打卡而在應急車道上跑步。（中山日報)

有人把身體伸出天窗拍照，有人為拍照將車停在應急車道。（中山日報)

有人把身體伸出天窗拍照。（中山日報)

雖然深中通道訂明全程不能停車拍攝風景，但途中卻有不少車停在路邊拍日落，更有人站在車上擺拍。（歐嘉樂攝）

面對處罰結果，上述女子表示，「造成這種影響非常抱歉，我也是沒有想到會引起這麽大的轟動，希望通過自己的行為，讓大家引以為戒。」她又稱，現在想起來還是覺得很後悔，不應該盲目從眾，也不應該遮擋車牌，日後一定要遵守交規。

據中山交警介紹，深中通道開通後，少數車主缺乏安全意識，佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等，這種違法行為存在極大的安全隱患。為杜絕此類違法行為，執勤交警採取了交警路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對相關違法行為嚴厲打擊。