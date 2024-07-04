深中通道｜開通72小時通車超30萬車次　虎門大橋流量下降8%

深中通道開通超過72小時，據廣東省交通集團監測數據，截至周三（3日）15時，日均車流量超過10萬車次，佔每日珠江跨江車流量四分之一。



數據顯示，深中通道開通72小時，通過的車流數達30.5萬車次，日均超過10萬車次，這一數據遠超南沙大橋等主要跨江通道開通同期的車流量，也大幅超過長三角地區的重要跨海大橋杭州灣大橋的日均車流量。

廣東省交通集團董事長鄧小華表示，深中通道的開通，帶來了粵港澳大灣區生產要素流通的新速度。通車首日高峰時段一小時車流量超過8000車次。

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深中通道開通前，珠三角地區主要有虎門大橋、黃埔大橋和南沙大橋等3條跨江通道，但虎門大橋等跨江通道的擁堵，成為人員往來和貨物運輸的「痛點」。而數據顯示，過去72小時內，4條跨江通道總車流量增加約5%，南沙大橋和虎門大橋車流量分別下降38%、8%，黃埔大橋車流量基本保持平穩，令粵港澳大灣區交通格局更加均衡和完善。

廣東省交通運輸廳廳長林飛鳴表示，深中通道約佔珠江日過江車流的25%，形成了4座橋梁合理分工的格局，將有力促進珠江口東西兩岸融合發展，提升粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」水平。

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