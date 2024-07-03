深中通道｜深圳中山通勤實測結果出爐！有人38分鐘到公司：超級快

眾所周知，深中通道開通即成了頂流，迎來了意料之中的「道生」第一次堵車。



正式開通前一天晚上，「中山發佈」公號就發佈了公交車票售罄的提醒：

由於車票生效期間不限制乘坐班次、不限定座位，位於深圳前海夢工場北區起始站點被爭先前來搭乘「首發車」的市民朋友擠爆。

然而「頭啖湯」的代價是，3點多深圳上車，8點多中山下車。

路上這麼堵，當然是因為有無數更加迫不及待的自駕朋友們。慕名而來「見證奇蹟」的人實在太多太踴躍，通過車牌還可以發現，不止深圳、中山，很多周邊城市的市民都湧來了，網友直呼：

好像一半廣東人都來了深中通道。

有人在社交媒體上分享，早上10點多到就已經有車輛開始排隊。

深中通道開通即成了頂流，迎來了意料之中的堵車。（深圳特區報）

早上10點多到就已經有車輛開始排隊。（深圳特區報）

打開電子地圖，深中通道及附近接駁道路都紅到發紫，顏色不可謂不喜慶。於是戲劇性的一幕上演：當天往珠西方向，導航推薦的最佳路線，是以往一直被大家吐槽的虎門大橋。這份熱鬧一直到了晚上11點仍在持續，深中大橋在亮起的擠擠挨挨的紅色車尾燈裝飾下，顯現出了另一番壯美。

儘管如此，不少人也樂呵表示理解，志在體驗。

雖然深中通道以後每年應該都會走，但是今天不去就永遠錯過了第一天通車盛況，沒辦法在喝酒時的時候吹牛了。

但也有人趁機調侃：廣東人有福了，以後不用在虎門大橋吃月餅了，改在深中通道吃。

開通當天電子地圖截圖（深圳微時光授權使用）

官方數據顯示，截至7月1日15時，深中通道自正式通車試運營以來，24小時車流量已超12.5萬車次。車流峯值達到了每小時有8000輛車上橋，可見人氣有多旺。那麼問題來了，開通當天的堵不意外，日後堵是否會成為常態呢？

根據資料顯示，深中通道的設計承載車流量是10萬輛車/天，開通首日的車流量已然超出設計值。此外，官方在公佈數據時也提到了「觀光車流佔很大比重」，很多人抱着打卡的目的，慢行拍照甚至直播，也成了影響當天通行效率的一個重要原因。

有統計預測，深中通道開通後，日通車量預計會達到8萬輛車/天。如果這個預測誤差不大，那麼以日常通行來説，深中通道應該不至於會出現明顯的擁堵，完全在可承載範圍內。週末或者節假日的出行高峯，擁堵情況應該多少會有，尤其是臨近的幾個週末，應該還是會有很多人依然有觀光體驗的想法。

【相關圖輯】深中通道｜大塞車元兇？多張違規照片瘋傳 有人竟打開露營椅飲嘢（點圖放大瀏覽）：

+ 5

不過可以肯定的是，深中通道的分流作用會很明顯，虎門大橋再也不用「一夫當關」了。數據顯示，虎門大橋設計車流量為日均8萬標準車次，但實際單日最高車流量近20萬輛次，遠超設計標準。大家「苦虎門大橋久矣」，癥結在此。

細心的朋友會發現，這兩天打開電子圖，無論是虎門大橋還是南沙大橋，從來沒有那麼「綠」過。網友開玩笑説，深中通道憑一己之力，解放了其他兩橋。

網友開玩笑説，深中通道憑一己之力，解放了其他兩橋。（深圳微時光授權使用）

很多人會説走深中通道開通後和之前用時區別不大，但深中通道更關鍵也更普適的功能在於分流，讓更多人出行和回家多一個選擇。深中通道的開通，理論上可以分擔虎門大橋近一半的車流壓力。屆時即使兩邊都堵，應該也不至於會動不動就堵三四個小時了。

但話説回來，其實真正的壓力會給到與深中通道銜接的路段，例如深圳這邊的S3沿江高速，深岑、瀋海高速，甚至南坪快速，中山那頭的中陽高速、翠亨快線等。開通當天，就有網友表示：3點多從福田出發，5點多還沒上去深中通道。比起在橋上「吃月餅」，更大的可能是還沒上橋就開始要「吃月餅」了。

不久後便要到來的中秋、國慶假期，會是深中通道迎來的第一次「大考」，我們拭目以待。

《香港01》記者搭乘首批下午3時由深圳出發的巴士 遇上了大塞車（點圖放大瀏覽）：

+ 1

「通勤路」雙城生活是否靠譜？

深中通道開通前夕，就已掀起過好幾波關於深圳、中山雙城生活以及跨城通勤的討論。隨着開通後第一個工作周的到來，之前的理論分析終於進入了實踐階段。

「通勤路」雙城生活是否靠譜？（深圳微時光授權使用）

不少人在社交媒體上分享了自己的「戰報」：網友@Bansi 6點多就坐上了深中巴士從中山出發，體驗全新的跨市通勤方式，不到25分鐘便走完深中通道，從中山抵達對岸的深圳。「我是7點45分到南山，8點左右就到公司了。深中通道開通前也是坐大巴跨城通勤，走虎門大橋，一週往返兩次。就體驗而言，差異不大，畢竟平常都是上車躺，不過第一次走深中通道還是比較興奮，沒有上車就睡。」

圖源：小紅書用户Bansi

據了解，深中跨市公交專線共有2條線路，分別是「博覽中心—前海灣」線和「中山國際人才港—前海灣」線。兩條線路單程票價分別為18元（人民幣，下同）、15元，發車頻次平均為15-20分鐘/班。中山往深圳運營時間是6:20-21:30，深圳往中山方向運營時間是7:00-21:30。

網友@Billion 也在1日（周一）一早體驗了一回深中通道，她乘坐的是深中機場巴士，6點50出發從中山博覽中心站出發，7點40分下車到航站樓，全程沒有堵車。雖然不是通勤上班，但也具有一定參考價值。或許是被開通首日的盛況嚇到，打工人擔心堵在路上全勤獎泡湯，乘坐跨市公交通勤的人目前來看並不多。有博主1日早上7點去到中山國際人才港站點發現，公交車還有很多空位，現場買票就可上車。

圖源：公眾號@小圳子

相比起公交通勤，自駕通勤的人似乎更多些。

「早上6點50出發，50分鐘從火炬太陽城到達南山西麗，這下終於可以實現一小時內通勤啦。」

「七月第一天，從中山走深中通道到深圳上班，不堵車了，38分鐘就到深圳，超級快，也不遲到了！」

「真實深中通道通勤第一天。從中山岐江新城到深圳車公廟，79公里，55分鐘，還是不錯的。」

「週一早高峯，早上7點49分馬鞍島出發，8點53分成功到達科興科學園，全程用時1小時4分鐘，高速費70.3元。在出發前，我還用同一個導航測了龍崗、鹽田、光明、沙井等地，在同個時間段前往科興的距離和時間，最後發現，跟我從中山馬鞍島出發的時間竟然相差無幾，甚至從中山出發反而還會更快」



圖源：公眾號@小圳子

也有從深圳通勤到中山的網友現身説法：「從龍崗通勤到中山，總用時1個多小時，一路迎着伶仃洋，迎着朝陽，出發出發出發！」1個小時左右的通勤時間，即便是住在深圳，也還算常見。單純從時間的角度來説，深中雙城通勤具備一定的可行性。

但也有前提，公交通勤的話需要公司就在公交站點附近，不然加上轉車換乘等時間，很容易就突破1個半小時。自駕同樣如此，畢竟距離一遠，早高峯深圳市內的交通很容易讓人懷疑人生。此外，自駕通勤還有最致命的一點，需承擔得起高額的通勤費用。

深中通道單程66元，一來一回就是132元，停車費算20元，每天往返的話一天至少需要152元，按22天工作日計算，就是3344元。算上接駁高速以及油費充電費等，分分鐘奔着4000元去。即便能找到拼車搭子分擔一部分，也會是一筆不小的費用，但這樣一來又會增加通勤時間。

持反對意見的人就表示：有這個錢還不如在公司附近租房子，每天能多睡一個小時不香嗎？每天需要至少2個小時在路上，還要固定支出152元，何必呢？

每天需要至少2個小時在路上，還要固定支出152元，何必呢？（深圳微時光授權使用）

但也有人反駁道：

「中山一千五能租很好的兩室兩廳，深圳南山兩室一廳要最低五六千，還沒中山的房子大。中山吃飯那些也便宜很多，我覺得搬來很爽。」

「心疼費用的話可以坐公交，也就18塊錢，無非早起而已。」



不少在中山安了家，在深圳工作的人則表示，雙城通勤既無奈，又有家的温馨，苦中有樂，現在深中通道開通，無非只是多了一個選擇罷了。45分鐘的通勤時間，是全球公認的一條理想分界線，若通勤時長超過60分鐘則被定義為「極端通勤」。按這個標準計算，無論是公交還是自駕，中山住深圳工作的雙城通勤，都歸到了「極端通勤」行列。通勤時間，通勤費用，通勤勞累程度，居住舒適度，這些影響決策的因素，每個人的接受程度都不同，每個人心裏也都有桿秤。

這就像是一道沒有標準答案的選擇題，只不過現在多了一個具有一定可行的選項。

每個人心中有自己的深中通道

籌建7年，建設7年，15000多名的建設者參與，創下了10項世界之最，每一個數字，都展現着深中通道建成的不易和不凡。深中通道的萬人矚目，源於人們對祖國「基建狂魔」實力的認可和驕傲，對於大國重器橫空出世的欣喜和讚歎。「鐵路一響，黃金萬兩」——這句俗語背後展現的，是一個大型基建工程擁有着改寫區域格局的能力。

作為被譽為黃金內灣「關鍵一橫」的深中通道，正是在重塑大灣區的空間格局，珠西從此成「臨深」，「大灣區」更近了，「臨深」更廣了，「深圳都市圈」更大了。深中通道的萬人矚目，源於對深圳、對大灣區發展的無限期待。

籌建7年，建設7年，15000多名的建設者參與，創下了10項世界之最，每一個數字，都展現着深中通道建成的不易和不凡。（深圳微時光授權使用）

對於個體而言，一位網友的發言可謂話糙理不糙：「深中通道馬上通行，對我們普通人來説意味着什麼？嗯，中山靚雞和中山脆肉鯇，我來了！在廣東，不管啥大工程竣工，大家想的都是，嗯，有什麼非吃不可？那猛猛走起啊！」説到底，那是對美好生活的嚮往。每個人心中，對於深中通道，都有自己的理解和定位。

有人心中，深中通道，是「歡樂橋」，連通的是一片「新大陸」，打通的是全新的玩樂版圖。

「和朋友們前幾天已經先去中山探路踩點吃喝了，從我們的體驗來看，深中通道開通之後中山必定會成為深圳人（也許還有香港同胞）的新後花園，中山的文化底藴，乾淨的街道，悠閒的氛圍，還有地道的粵式美食都很吸引人！」

「今年年初，在鎮上買的房子託管給酒店了，租期一年，明年到期了就不續租了，深中通道開通以後，週末就去中山度假了。」

「從中山過來真的很方便，價格就一杯奶茶的錢，溜娃，去海邊，深圳還是蠻值得過來的。」



有人心中，深中通道，是「歡樂橋」，連通的是一片「新大陸」，打通的是全新的玩樂版圖。（深圳微時光授權使用）

有人心中，深中通道，是「連心橋」，縮短了回家的距離，承載着對家的思念。

「我只想趕緊通車，縮短行車時間，讓我爸媽過來找我小住也不用估計車程遙遠！（遠嫁女兒的一點小心願，誰懂啊）」

「粵西，廣西的夥伴們，以後過年回家就快好多了，直接繞過東莞廣州，直達中山，已經開始期待回家過年了。」



有人心中，深中通道，是「財富橋」，搞錢有了更便利的條件，也有了更多的機會。

「以前約客户，都不太敢定準確時間，走虎門大橋堵上一個小時或者2個小時是很正常的。現在時間變得可控多了，無論是自駕還是坐公交也都更方便。」



有人心中，深中通道，還是一條「鵲橋」。

「不喜歡異地，所以我們商量過後，決定將中山定為我們的鵲橋，住在深中通道附近(估計半小時左右)，大胖熊每天坐跨市公交去南山上班(估計1小時左右)，我開車去高新上班，為此也特意買了個車等待着深中的開通。」

「我在中山，老公在深圳，週末夫妻，就是為了結束異地才在馬鞍島買房，就等着通車。」



深中通道對於你而言，意味着什麼呢？對於深圳、中山跨城通勤和生活，你是否能接受，又是否有過期待？

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】