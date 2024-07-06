日軍731部隊最大支隊人員檔案首次公開　再證曾製造鼠疫細菌武器

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館與黑龍江省牡丹江市林口縣人民政府，於周六（6日）聯合公布了731部隊林口162支部《身上申告書》。其為731部隊最大支隊人員檔案披露，屬首次公開。



中日戰爭期間，日軍第731部隊在當時的滿洲國從事生物戰和人體試驗研究，被指犯下危害人類罪及戰爭罪。1940年12月2日，日本關東軍司令部在中國東北為731部隊設立了四個支隊，分別位於林口、海林、孫吳和海拉爾。其中，林口162支部是最大的一個支隊，其機構設置、人員配置及編制構成，同731部隊基本保持一致，是一支具有獨立作戰能力的細菌部隊。

林口162支部衛生伍長上野滋《身上申告書》。（央視新聞）

然而二戰結束後，該支隊來不及跟隨731本部整建制撤回日本，其成員以個人為單位回到日本後，按照要求填寫了「個人情況登記表」，亦即本次公布的《身上申告書》。該檔案原存於日本國立公文書館，經多次溝通交涉，於2022年征集回國，經系統整理與研究後，正式對外公開。這份共177頁的《162支部身上申告書》記載了140位162支部成員的基本信息，清晰呈現了登記者從入伍到敗退回國前的活動軌跡。

林口162支部山內邦夫《身上申告書》。（央視新聞）

研究人員還發現了162支部配合731部隊進行鼠疫實驗的證據。該支部衛生伍長上野滋的《身上申告書》顯示他於1945年4月在佳木斯等地完成「捕鼠作業」。研究人員金士成介紹，這個捕鼠作業可以同以往的口述證言、口述史料相互印證、相互佐證，並再一次證實了162部隊配合731部隊進行鼠疫實驗和生產、製造鼠疫細菌武器。

林口162支部濱田清勝《身上申告書》。（央視新聞）

檔案又揭示了731部隊本部與林口162支部的衛生兵召集調轉的隱蔽路徑。據山內邦夫的《身上申告書》記載，他進入滿洲第177部隊屬於「假入隊」，即是中文的「臨時入隊」。金士成表示，他們不是通過162部隊或者731部隊在日本國內召集的，而是以滿洲第97部隊、177部隊和201部隊的名義在日本國內進行召集，再進入中國境內，在哈爾濱731部隊本部培訓3個月後再到162部隊；731部隊和162部隊召集衛生兵不以自己的部隊的名義去召集，也代表他們戰時犯罪的隱蔽性。

圖為731部隊活動。（Wikimedia Commons）

1949年12月25日至30日，蘇聯在伯力對日本關東軍12名細菌戰戰犯進行公開審判，其中久留島佑司被判處有期徒刑3年，是此前所知唯一在伯力接受審判的162部隊成員。而從最新公開的檔案中，研究人員有了新發現。金士成介紹，經整理身上申告書，發現除了久留島佑司以外，還有9人也在伯力受到審判，被判處10至25年的有期徒刑。值得注意的是，這些人的審判日期是1950年的4月到9月，即是1949年12月25日到30日伯力審判之後，蘇聯方面仍有對日本細菌戰罪行進行調查和審判，這是以往研究中不曾發現及注意到的。