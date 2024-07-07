洞庭湖決堤口預計周二完成封堵　多隻可憐狗狗洪水中求生｜有片

7月5日下午5時，湖南省華容縣洞庭湖一線堤防決堤。周六（6日）下午，封堵合龍工作開始推進。截至今天（7日）下午2時，雙向封堵已經超過80米。洪水中，有動物在水中漂流或屋頂求生。



《央視新聞》報道，在物料保證充足的情況下，洞庭湖決口正以每小時4米的速度逐漸向中間合龍。

截至7日下午2時，雙向封堵已經超過80米，達到84米，預計在7月9日中午12時前完成封堵。目前，現場正採取水陸協同的方式加快封堵。

洞庭湖堤防發生決口的區域周邊幾乎沒有山石，封堵決口用的大塊石料都是從周邊多地長途奔襲運輸而來的，每一車石料都異常珍貴。

截至7日14時，雙向封堵已經達到84米。（人民日報）

截至7日14時，雙向封堵已經達到84米。（人民日報）

有動物水中求生 救援隊指萬物平等

《瀟湘晨報》報道，7月6日凌晨，嶽麓藍天救援隊再次出發搜尋救援。在水面上，有不少動物站在房頂或樹上，還有小豬游到岸邊。

一座被水漫過只剩一角的房頂，有3隻小狗站在上面，隊員們嘗試挽救，但小狗怕人，隊員們一來便四散而逃，幾番嘗試無果後，只能離去優先搜索未轉移人員。

此外，亦有救援隊伍發布影片，稱再次搜尋排查的時候，救下了被洪水圍困的小狗和小羊。救援人員表示，救小狗是因為「對待生物萬物都是平等的」。

有動物水中求生。（影片截圖）

有動物水中求生。（影片截圖）