安徽暴雨成災影響78.6萬人　水利部：洞庭湖入江口以下將全線超警

水利部消息，受本月25日以來持續強降雨影響，長江流域內90條河流發生超警及以上洪水，長江中下游幹流及兩湖湖區水位持續快速上漲，「長江2024年第1號洪水」28日14時已在長江中下游幹流形成，今（30）日6時，長江中下游幹流蓮花塘、九江、湖口站水位分別超警0.20米、0.84米、0.93米。據預報，長江幹流洞庭湖入江口以下將發生全線超警洪水，部分江段超警時間持續10天以上，流域防汛形勢嚴峻。



綜合央視、《澎湃新聞》等內媒報道，今次長江中下游洪水發生發展過程中，長江幹流和洞庭湖、鄱陽湖河湖超警範圍大、持續時間長，堤防長時間受水浸泡，容易引發險情。水利部門科學調度流域水工程儘量降低超警河長和超警幅度，同時也加強雨水情和長江中下游洪水演進精準預報，逐日通報各控制站超警的時間、幅度和超警河段的位置分布，並視汛情發展提前組織洲灘民垸內人員轉移，確保不落一戶一人。

近日連續強降雨已導致安徽省內共78.6萬人受災，轉移安置18.9萬人。（央視新聞截圖）

安徽省應急管理廳則指出，截至29日16時，降雨導致黃山、宣城、安慶、銅陵、池州、六安6市35縣（區）受災，全省累計受災人口78.6萬人，轉移安置18.9萬人。統計安徽全省28、29日降雨量，全省共有959個網站雨量超過50公釐，其中285個超過100公釐，最大點降雨量是在六安市金寨縣天堂寨景區220.9公釐。

6月24日，湖南長沙受暴雨侵襲，城市汪洋如澤國。（澎湃新聞）

安徽省長江幹流安慶、馬鞍山境內部分江段超過警戒水位，安慶匯口站水位20.13公尺、超警戒水位0.33公尺；馬鞍山站水位10.13公尺、超警戒水位0.13公尺。支流水陽江、牛屯河、運糧河等11條河流超警戒水位。

此外，安徽省氣象台29日9時也繼續發布暴雨橙色預警，預報29日20時至30日20時，安徽省沿江江南地區有大雨到暴雨，部分地區大暴雨，並伴有雷電、短時強降水等強對流天氣，需重點關注池州南部、黃山北部、宣城、蕪湖南部。