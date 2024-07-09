中國百歲以上人口居全球之冠　研究：距「長壽強國」仍有較大空間

中國人口老齡化備受關注，近日，中國人民大學一篇研究論文指出，2020年中國100歲以上的老年人口達11.9萬人，正式超越美國，成為全球100歲以上老年人口最多的國家。然而報告也強調，雖然中國因此邁入「長壽大國」，但距「長壽強國」仍有較大空間。



上述論文由中國人民大學人口與健康學院教授杜鵬和博士生吳賜霖撰寫，並發表於中國國家一級人口學核心期刊《人口研究》。據指，2020年全球共有18個國家的100歲以上老人數量超過5000人，這些可算是「長壽大國」。其中，2020年中國100歲以上人口數量達約11.9萬人，緊隨其後的是美國的8萬人及日本的7.95萬人，不過日本在2023年已達8.7萬人，超越美國的8.3萬人。至於2020年第4至10名，依次為印度、法國、英國、德國、俄羅斯、韓國、南非。

論文引述聯合國發布的「世界人口展望2022」數據指，2020年，全球100歲以上老人數量約有57.9萬人，按此計算，中國100歲以上老人數量佔全球的五分一。

然而，論文認為，雖然中國已是全球百歲老人最多的國家，但這在很大程度上是來自中國龐大的人口基數。若以百歲老人佔總人口比例而言，中國與其他已開發國家仍有一定差距，距離成為「長壽強國」還有較大進步空間。

圖為山東日照市一間社區養老服務中心。（新華社）

若以100歲以上人口佔總人口的比例而言，中國為每10萬人有8.43人，落後於日本、法國、英國、美國、德國、韓國，其中日本多達63.04人，法國為33.49人，英國為26.09人，韓國為16.29人。

根據聯合國資料估計，到2050年，中國100歲以上老人數量將直逼50萬人，每10萬人中將達37.18人，這代表未來至少25年內，中國100歲以上老人數量將有很大的成長空間。

值得一提的是，從性別而言，2020年各國100歲以上老人均以女性佔多，其中中國為70.4%，美國78.1%，日本88.5%，中國100歲以上老人的性別比例反較美、日均衡。