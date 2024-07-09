運油車裝完煤油再裝食用油　央視痛批投毒　專家詳解對肝腎危害

根據此前報道，兩輛運送煤油的運油車，早前被揭發在未經清洗下，分別到河北及天津的糧油公司直接裝運食用油。河北廊坊市市監局周二回應稱，事件正由三河市政府調查，天津市市監部門亦指調查正在進行中，調查結果近期將向社會通報。另外，河北、天津兩地市監部門展開調查。



據了解，由於涉案的是大型國企「中儲糧」，《央視》有發文痛批，「這種行為無異於投毒」，更引發內地輿論的恐慌。



一輛卸完煤製油的運油車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）

針對運輸罐車運完煤製油後未清洗直接混運食用油事件，7月8日，記者致電涉事公司之一的彙福糧油官網電話，相關工作人員稱公司積極配合調查，目前相關監管部門對公司的調查已經結束，一切以之後的官方通報為準。

該工作人員對記者稱，公司沒有罐裝車，報導涉及的罐車是「客戶自備」，從彙福糧油拉走相關食用油。至於相關合作客戶，公司會等待相關部門的進一步調查結果再去商議後續是否還合作。

另據媒體報道，河北省三河市市場監督管理局近期表示，針對彙福糧油集團捲入油罐車運輸亂像一事，相關部門已完成調查，並已將調查結果報給廊坊市市場監督管理局。

一輛剛卸完煤制油的罐車，駛入中儲糧油脂（天津）有限公司，司機爬上罐頂正準備裝運食用油。 （新京報）

新京報近期的調查報導顯示，罐車運輸行業存在食品類液體和化工類液體運輸混用且不清洗的情況，有食用油運輸罐車運完了煤製油等類物品再裝運食用油的情況，調查涉及彙福糧油集團和中儲糧油脂（天津）有限公司。

其中，中儲糧集團7月6日在官方微博發佈聲明稱，從7月5日開始在全系統開展專項大排查，對違反相關規定的運輸單位和承運車輛依法終止運輸合作，並列入集團公司服務採購「黑名單」，對發現的重大問題，主動向有關監管部門報告，對於直屬企業及員工違反操作規程和工作紀律的，從嚴從快嚴肅處理。

食用油「接觸」燃油可能並非首例 業者：為了省錢

一位不願具名的業內人士說道，「這種情況一般都是燃油罐車運輸卸貨完回程，為了覆蓋油費、人力成本順帶運輸的。如果中間還要進行清洗的話，至少增加三五百塊費用，多一些還要八九百。這筆錢司機沒能力承擔、公司更不會承擔。專程運輸和回程捎帶的運費差距很大，所以這種運輸方式基本也不掙錢。」

該人士指出，「事實上，現在許多大型食品企業的生產基地應該都能覆蓋全國主要城市區域，不會出現超長途運輸的情況。而且部分公司為了降本增效，旗下都設有運輸公司，也不會交給第三方來做。」

早在2017年，便有公開報導稱在對國內市場上包括海天、老乾媽等多10款暢銷的油辣椒產品測評過程中，均發現不同程度的成分問題，包括礦物油超標、含有穀氨酸鈉、含有多環芳烴化合物、增塑劑及增味劑等。

礦物油指的是由石油所得精煉液態烴的混合物，原油經常壓和減壓分餾、溶劑抽提和脫蠟，加氫精製而得。該類油包括輕質、重質燃料油，潤滑油，冷卻油等礦物性碳氫化合物。生活中常見的燃油便是其中一類。

食品用油中檢測出礦物油超標成分，上述檢測結果也被質疑為是否出現過食用油與燃油接觸的情況。

據中國新聞週刊，食品安全博士、上海市食品安全研究會專家組成員劉少偉介紹，煤製油屬於化工產品，含有重金屬和苯等化工原料，「裝化工原料再裝食用油不可避免會有殘留」，長期攝入含有這些化工殘留的食用油，可能導致人體中毒，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至對肝臟、腎臟等器官造成不可逆的損害，但消費者很難分辨出來。

寧煤煤製油分公司的物流中心。（新京報）

央視網評：這樣的草台班子是要消費者的命

央視網評7月8日發文痛批，「讓人意外的是，中儲糧這樣的央企下屬天津分公司居然是涉事主角之一」，文中指出，中儲糧亡羊補牢的同時，消費者仍有不少困惑與錯愕。因為這件事的性質完全不同於一般的地溝油，「大品牌也會在運輸環節出現化工油食用油混裝的漏洞，這顯然超出了大多數人的認知。這不僅僅是做飯燒菜的問題，還有麵包、薯條、烘焙、蛋糕，幾乎囊括所有的零食等領域。」

文中寫道，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，居然已經是較長時間以來罐車運輸行業里公開的秘密，「這說明我們的『食品安全大於天』還只是一種願景」。

央視痛批，容量動輒大幾十噸的罐車，殘留個幾十斤化工液體很正常。但混裝食用液體後，這就不是一般的食品事故，形同投毒。這種混裝行為不僅是對《食品安全法》的公然挑釁，更是對消費者生命健康的極端漠視。

央視批評，一切不合理的商業行為背後都有經濟利益作祟。對於運輸方來說，最終還是錢的問題，不少罐車在換貨運輸過程中不清洗罐體，為的是可以省下數百元的清洗費用，成本下來了競爭力上去了，別的運輸車輛只有跟著「卷」。

央視指出，但對於食用液體出入庫的管理方，尤其是中字頭這樣的接收方，堅稱「不驗罐是因為沒辦法分辨」，則完全令人咋舌。相信這不是因為無能，而是因為無德、無責任心導致助紂為虐。舞台上的草台班子，無非演出效果差一點，出不了大事，這樣的草台班子會要了消費者的命。

央視也肯定曝光此事的媒體，「讓我們看到了食品運輸行業存在的問題。但讓人痛心的是，這麼多年，沒有行業內的人站出來，而是靠記者得到線索追查出來，媒體幹了監管的活。食品安全，要不得的是形式主義。哪有那麼多草台班子，凡事只怕認真二字」。