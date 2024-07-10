連接南沙虎門　獅子洋大橋新進展：世界最大140萬噸錨碇澆築完成

7月9日，廣東交通集團發布消息，經過33小時連續澆築，獅子洋通道項目控制性工程獅子洋大橋錨碇底板最後一方混凝土於8日20時完成澆築，標志世界最大錨碇基坑安全築底，即將轉入填芯施工階段。



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8日淩晨2時，位於廣州市南沙區黃閣鎮沙仔島的獅子洋大橋西錨碇施工現場仍然一片燈火通明。現場技術人員仔細檢查每一車混凝土，測量入模溫度低於28℃方可允許澆築，施工人員按照網格化定員定崗有序作業，開展標準化振搗確保混凝土均勻優質。

獅子洋大橋西錨碇按九宮格澆築混凝土。（羊城晚報）

獅子洋大橋作為獅子洋通道項目的關鍵控制性工程，采用主跨2180米雙層鋼桁懸索橋的方案「一跨過江」，是目前中國乃至世界上技術難度最大、建造工藝最為覆雜的橋梁之一，建成後將創造雙層懸索橋「主跨跨徑、車道數量、主塔塔高、錨碇基礎、主纜規模」5項世界第一。

錨碇作為固定懸索橋主纜索股的承力構件，由基礎和錨體組成，是大橋的「定海神針」。獅子洋大橋共設東、西兩座錨碇，分別由保利長大、中交二公局承建。其中西錨碇基坑直徑130米，混凝土總澆築量高達55萬立方米、重達約140萬噸，總重量相當於17艘大型航空母艦。目前，項目主橋建設已全面進入主塔塔柱施工階段，主塔鋼殼制造已進入批量化制造階段。

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獅子洋通道是繼港珠澳大橋、深中通道後粵港澳大灣區又一超級工程，是橫向串聯粵港澳大灣區三大都市圈、輻射東西兩翼的東西向幹線通道、國家沿海大通道的重要組成部分，建成後將為珠江口東西兩岸融合發展開辟新的重要通道，對推進大灣區珠江口一體化高質量發展、打造環珠江口100公里「黃金內灣」具有重要意義。