珠江口又一跨江通道！獅子洋大橋「定海神針」封底　料2028年建成

繼港珠澳大橋、深中通道後，又一橫跨珠江入海口的超級工程迎來建設進展，連接廣州南沙和東莞虎門的獅子洋大橋，全橋「定海神針」封底完工，預計2028年建成通車。



獅子洋大橋全橋「定海神針」封底完工。（深圳新聞網）

周二（27日）晚9時，獅子洋大橋西錨碇宣告順利封底，這是繼2月初東錨碇完成封底施工後又一重大進展。

獅子洋大橋錨碇分布於珠江東西兩側，由錨碇基礎和錨體組成。其中，西錨碇採用用外徑130米、壁厚1.5米的圓形地連牆以及環形鋼筋混凝土內襯支護結構，為目前在建項目中世界最大的橋樑錨碇。

西錨碇是獅子洋大橋的關鍵性受力構件，起到錨固整座大橋的作用，是全橋的「定海神針」，礎深度達到36米，土石方開挖量達50萬立方米，對於質量管理、施工管理和組織管理的要求極高。

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據介紹，目前，獅子洋通道各項工作推進順利，主塔正在進行承台施工，東西錨碇完成封底，獅子洋大橋鋼殼塔首節段將於3月發運，下一步將進入主塔塔柱和錨碇填芯施工，計劃在年底主塔塔高建設突破一百米。

獅子洋通道是繼港珠澳大橋、深中通道後，粵港澳大灣區又一超級工程。項目控制性工程——獅子洋大橋採用主跨2180米、雙層鋼桁懸索橋「一跨過江」，計劃2028年建成通車。建成後，將創造雙層懸索橋「主跨跨徑、主塔塔高、錨碇基礎、主纜規模、車道數量」五項世界第一。

獅子洋通道是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布後，廣東省推進規劃建設的又一條珠江口跨江通道，建成後將為珠江口東西兩岸融合發展開辟新的重要通道，對推進大灣區珠江口一體化高質量發展、打造環珠江口100公里「黃金內灣」具有重要意義。