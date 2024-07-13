泰國失蹤中國女子疑被撕票　警方發現腐爛屍塊　男疑犯前往香港

38歲中國女子Yan Ruimin在泰國失蹤多日，泰國警方周六（7月13日）表示，發現人體腿部殘骸，懷疑是Yan Ruimin的屍塊。此外，Yan Ruimin家屬曾接到陌生男子的勒索電話，泰國警方調查發現，該男子已於7月3日離開泰國前往香港。



泰國警方在一個黑色袋中發現女子遺體，並且已經腐爛。（新京報）

+ 1

據《紅星新聞》報道，泰國北柳府警方7月13日通報，在Bang Phra地區的村莊發現人體腿部殘骸，懷疑是Yan Ruimin的屍塊。目前尚未進行DNA鑒定，但根據初步調查結果判斷，Yan Ruimin極有可能已經死亡。

另據《新京報》報道，泰國北柳府警方在一個黑色袋中發現Yan Ruimin女子遺體，並且已經腐爛。目前，當地警方仍在搜尋疑犯。

據Yan Ruimin的好友介紹，Yan Ruimin此前從馬來西亞獨自一人入境泰國遊玩，而自己從6月30日起就與Yan Ruimin失去聯繫，對方原本告訴自己將在7月2日前往普吉島，但並沒有出現。此外，Yan Ruimin雖然不回覆自己消息，但手機卻保持開機狀態。

在此期間，Yan Ruimin的家屬接到陌生男子電話勒索100萬元人民幣，並威脅不准報警否則撕票。目前，Yan Ruimin的家屬已經抵達泰國，正在尋求當地警方的幫助。

泰國警方表示，32歲的中國安徽籍男子Ma Yanqing有重大作案嫌疑，CCTV曾拍到Ma Yanqing和Yan Ruimin有牽手行為，因此判斷二人是熟人關係。Ma Yanqing租賃的私家車7月2日由曼谷前往春武里府，並在7月3日凌晨開到北柳府，而Yan Ruimin的手機訊號最後一次出現是在7月3日凌晨4時58分，

根據泰國海關等記錄，Ma Yanqing在7月3日退掉了酒店房間和租用的車輛，從蘇萬那普機場乘機離開了泰國。報道指，其離開泰國後前往香港。泰國警方還透露，7月4日，Yan Ruimin的微信支付帳號在澳門威尼斯人酒店附近購買了榴蓮、餃子等食品。

泰國警方認為，疑犯可能是在7月3日凌晨將受害人殺害，並在分解屍體後用黑色膠袋裝進一個粉紅色行李箱內，然後開車經過多個荒無人煙的地點拋撒屍塊，人體腿部殘骸就是在一處茂密森林包圍的池塘附近發現。

據早前報道，泰國警方公布了中國女子最後露面的CCTV畫面，影片中可見Yan Ruimin失蹤前身着灰色長袖上衣、灰色短裙和黑色長襪。