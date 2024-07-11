78歲中國籍男遊客橫屍泰國公路　目擊者：曾現身商店口有白沫

據《南方都市報》報道，一名中國籍78歲男性遊客在泰國公路當街昏迷，經現場搶救無效後身亡。有目擊者稱，死者死前現身商店時已嘴邊有白沫。泰國警方稱，該遊客已送至醫院進行屍檢，死因正在調查中，警方已聯繫其家人。



據泰國媒體報道，當地時間7月9日15時30分，北欖府Bang Kaew警察局獲報，有一位已失去知覺的人被發現躺在挽披縣Kanchana高速公路旁的一條平行道路上。警方到場後立即進行心肺復甦，但搶救無效。警方表示，經過現場調查發現，死者為78歲的中籍馬姓男子。初步檢查結果顯示，死者身體無受傷痕跡。

據悉，馬姓男子所屬旅行團本約好在9日中午會和後共同前往機場。但旅行團在清點人員時發現，只有該名男子未抵達機場，隨後被告知男子已死亡。據悉，馬姓男子生前患有心臟病，但旅行團負責人並不確定他9日早上是否有服藥。

距離馬姓男子死亡地點約2公里處的一商店目擊者表示，馬姓男子在當地13時許曾去過他的商店，但男子不會說泰語，所以他不知道男子前來的目的。他透露，當時男子嘴邊有白沫，看起來生病了。