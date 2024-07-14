中國女子疑在泰國遭撕票肢解　32歲安徽籍疑犯身份曝光　二人相熟

38歲中國女子Yan Ruimin（兗女士）在泰國失蹤多日，泰國警方周六（7月13日）表示，發現人體腿部殘骸，懷疑是Yan Ruimin的屍塊。



泰國警方表示，32歲的中國安徽籍男子Ma Yanqing有重大作案嫌疑，CCTV曾拍到Ma Yanqing和兗女士有牽手行為，因此判斷二人是熟人關係。疑犯Ma Yanqing的照片及證件等信息隨即曝光。



疑犯Ma Yanqing的照片及證件等信息曝光。（《南方都市報》）

38歲中國女子Yan Ruimin（兗女士）在泰國失蹤多日，泰國警方周六（7月13日）表示，發現人體腿部殘骸，懷疑是Yan Ruimin的屍塊。（網絡圖片）

泰國曼谷警方公布該女子最後失蹤前露面的CCTV畫面，顯時她當時跟隨一名認識的男子。（截圖）

內媒《南方都市報》14日最新報道，曾接到勒索電話的兗女士家屬稱，兗女士父親10日已同其他親屬抵達泰國，目前仍在泰國等待後續信息，「警方告訴我們，可以確認找到的殘骸確實是受害者本人，但DNA檢測也正在做」。目前，家屬已在兗女士祖籍地和常住地深圳報案，但因缺少資料暫未立案。

兗女士姐夫表示，疑犯護照顯示其出生地為安徽省，但警方稱其籍貫為江西贛州，「警方說他還有另一個國家的護照」。此前家屬從未聽說過該人情況，並不清楚受害者與其關係，「也沒聽她的朋友提起過這個人」。

泰國警方在一個黑色袋中發現女子遺體，並且已經腐爛。（新京報）

據早前報道，據兗女士的好友介紹，兗女士此前從馬來西亞獨自一人入境泰國遊玩，而自己從6月30日起就與兗女士失去聯繫，對方原本告訴自己將在7月2日前往布吉島，但並沒有出現。此外，兗女士雖然不回覆自己消息，但手機卻保持開機狀態。

在此期間，兗女士的家屬接到陌生男子電話勒索100萬元人民幣，並威脅不准報警否則撕票。

泰國警方表示，32歲的中國安徽籍男子Ma Yanqing有重大作案嫌疑，CCTV曾拍到Ma Yanqing和兗女士有牽手行為，因此判斷二人是熟人關係。Ma Yanqing租賃的私家車7月2日由曼谷前往春武里府，並在7月3日凌晨開到北柳府，而兗女士的手機訊號最後一次出現是在7月3日凌晨4時58分，

警方在Ma Yanqing租賃車輛和住宿房間中，檢測出大量清洗後的血跡。

疑犯前往香港澳門

根據泰國海關等記錄，Ma Yanqing在7月3日退掉了酒店房間和租用的車輛，從蘇萬那普機場乘機離開了泰國。報道指，其離開泰國後前往香港。泰國警方還透露，7月4日，兗女士的微信支付帳號在澳門威尼斯人酒店附近購買了榴蓮、餃子等食品。

泰國警方認為，疑犯可能是在7月3日凌晨將受害人殺害，並在分解屍體後用黑色膠袋裝進一個粉紅色行李箱內，然後開車經過多個荒無人煙的地點拋撒屍塊，人體腿部殘骸就是在一處茂密森林包圍的池塘附近發現。