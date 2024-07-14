特朗普遭槍擊｜台灣第一時間致電美方：代表賴清德表達關心致慰問

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲。他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場，當局指特朗普沒有大礙，消息指槍手已身亡，警方將循企圖暗殺前總統方向調查。



台灣的「外交部」指出，「外交部」長林佳龍已在第一時間致電美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），代表賴清德表達關心，並致上慰問。



特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。（Reuters）

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。特朗普被保安人員推上車前，仍舉起手臂向在場支持者示意。（Reuters）

台灣的「外交部」表示，對於特朗普遇擊事件表達關心，並強烈譴責任何政治暴力，將持續與全球社會共同團結支持民主。

此外，台灣的總統府發言人郭雅慧表示，賴清德向特朗普前總統致上誠摯的關心，祈禱他能早日康復。賴清德也強烈譴責任何形式的政治暴力，並向所有在這次攻擊事件受影響的受害者，致上最深的慰問之意。