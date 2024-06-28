北京懲獨22條｜ 美國務助卿憂境外適用引寒蟬效應

官方近期祭出懲治台獨新規22條意見，進一步加劇對台反獨壓力，美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）認為，北京此舉明顯是恐嚇民眾不敢坦率地談論兩岸情勢，「如果過去事件可當前例，我們擔心中國可能會將這些法規應用於其他在海外的人」。



最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

國台辦聯合其他部會本月21日對外發布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，分裂國家者最重可判處死刑，高強度宣示北京反獨決心。台灣官方27日提醒台灣民眾慎重考慮前往中國大陸的必要性，同時也調升赴陸港澳旅遊警示為橙色。

美國國務院主管東亞及太平洋事務助理國務卿康達27日出席參議院外委會印太小組聽證會時回應台獨新規，表示對中國採取升級局勢及破壞穩定的措施深感憂心。

康達指出，北京實際上以非常令人不安的方式推動中國法律及法規的境外適用，「我們擔心，這會對兩岸對話及互動產生寒蟬效應」。「如果過去的事件可作為前例（if passed as prologue），我們憂心中國也可能將這些規定應用於海外其他人」。

美國東亞和太平洋事務助理國務卿康達。（REUTERS）

對於《意見》出台初衷，康達認為明顯是為了恐嚇人們不敢說出自己的想法，不敢坦誠地談論兩岸的局勢。

另就對台軍售議題，康達回應共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）提問時表示，美台達成共識，台灣發展不對稱戰力是最佳方式。美國正在盡一切可能、採取前所未有的一系列措施，在各方面建構台灣的威懾能力。

康達指出，由於美國國防業面臨的挑戰，若干軍售計劃延誤，但「我們正在努力克服這些問題」，美台天天就如何以最迅速的方式建立台灣威懾力進行溝通。