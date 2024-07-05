規避「懲戒台獨22條」判死刑風險　外媒：外企擬撤出在陸台籍員工

國台辦聯合其他部會6月21日對外發布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，分裂國家者最重可判處死刑，高強度宣示北京反獨決心。有外媒指出，部分在中國經營的外國公司已向員工舉行相關的安全會議，部分在內地的台灣籍員工已經接受調離當地的安排。



《路透社》報道，包含1位律師、2名企業高層主管在內的4名知情人士透露，在北京懲戒台獨22條意見新規公布後，部分外派在中國大陸的台灣籍員工和一些跨國公司，已經開始重新評估自身可能遭遇的法律風險。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

位在北京的博欽律師事務所（Perkins Coie law firm）合夥人齊默曼（James Zimmerman）指出，確實已經有公司找他們諮詢，評估其人員的風險，「部分公司仍然擔心可能存在一些灰色地帶，例如在社群媒體上發表無害的貼文，或在台灣選舉中投票給特定政黨或候選人，是否會被解讀為參與支持獨立的活動。」

報道引述匿名企業高層說法表示，部分在中國經營的外國公司已向員工舉行了相關的安全會議，部分在中國大陸的台灣籍員工已經接受了調離當地的安排。

台陸委會並以意見嚴重威脅台灣人赴陸港澳之人身安全為由，即日起赴陸港澳旅遊警示由「黃色」調升為「橙色」，建議台灣民眾避免非必要赴陸港澳旅行。（翻攝聯合報）

其中一名企業高層表示，在中國宣布新法後，他的電話響個不停，不停地討論這些措施對工作的影響，這些指南確實增加了在中國經商的不確定性。另一名高層則說，該公司的台灣高階職員經常赴中國大陸出差，他們正評估是否撤回在內地工作的員工，「目前還未決定，但我們每天都在評估風險。」

大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心的研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，這些風險或將迫使外國公司選擇完全撤出業務以保留台灣人才，或停止僱用台灣人才，「這意味在中國大陸工作的台灣人會更少，從而使北京爭取他們的心更加困難。」