提振預期和信心　發改委走訪上海陝西外企一對一座談

據國家發改委消息，發改委外資司於7月9至12日前往上海市及陝西省調研當地外企，並展開一對一交流座談，深入了解外企面臨的問題並給予回應，試圖提振外企信心。不過，官方沒有說明發改委參訪了哪些外資企業，也沒有提到外企具體反映及建議的問題及事項。



國家發改委指出，為落實國務院領導官員近來在有關會議中的部署要求，進一步做好吸引和利用外資工作，發改委外資司於9至12日前往上海及陜西，實地走訪調研當地外資企業。在走訪調研期間，該委與外企展開一對一交流座談，主動說明中國利用外資政策，深入了解外企當前面臨的問題困難及有關工作建議，就其重點關切問題予以回應，進一步提振外企的預期和信心。

報道指，外企考量地緣政治緊張、製造成本上升，以及官方強化國家安全措施等因素，近年來逐漸撤離中國，對此，當局在新冠疫情過後開始大力挽留外資。

今年6月下旬以來，國務院總理李強、副總理何立峰等高官先後表態要加大力度吸引外資。其中，在6月26日主持召開的國務院常務會議時，李強指出，外資企業在構建中國新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資，並多措並舉穩外資。且要一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等。並要持續提升投資便利化水準。

7月1日，何立峰主持召開外資工作座談會時則表示，要進一步放寬市場准入，破除不合理限制，並要準確把握當前引資工作面臨的新形勢，進一步增強信心和決心，進一步做好吸引和利用外資工作。尤其外資大省更要扛起責任，加大精準招商引資力度。