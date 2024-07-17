華女泰國遭肢解｜疑犯名車名錶營造有錢人設　潛逃澳門當假錶賭錢

撰文：朱加樟
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38歲中國女子Yan Ruimin（兗女士）在泰國失蹤多日，泰國警方發現人體腿部殘骸，懷疑是兗女士的屍塊。34歲中國籍馬姓男疑犯早前在澳門落網，已被移交內地警方處理。

內媒《北京青年報》曝光馬姓男疑犯更多個人背景，指馬男的微信朋友圈中總會出現名車名錶，以此營造出「有錢」的人設；有知情人透露，自己的姐姐曾被馬男慫恿合夥做生意，最終「被坑了200多萬元」。

疑犯Ma Yanqing的照片及證件等信息曝光。（《南方都市報》）
38歲中國女子Yan Ruimin（兗女士）在泰國失蹤多日，泰國警方周六（7月13日）表示，發現人體腿部殘骸，懷疑是Yan Ruimin的屍塊。（網絡圖片）
泰國曼谷警方公布該女子最後失蹤前露面的CCTV畫面，顯時她當時跟隨一名認識的男子。（截圖）

據早前報道，34歲馬姓男疑犯10日到澳門中區一間當舖利用冒牌手錶典當5萬元澳門幣，店員發現手錶是贗品，懷疑受騙報案。司警之後在氹仔客運碼頭截獲準備前往香港的馬男。司警還查出，馬男當日成功典當假錶後，隨即到路氹某娛樂城賭博。

此外，馬男在澳門懷疑多次使用兗女士的微信支付帳戶消費，購買了榴槤、餃子等食品。

泰國警方在一個黑色袋中發現女子遺體，並且已經腐爛。（新京報）

微信朋友圈營造有錢人設

《北京青年報》最新報道指，一位知情人表示，自己曾與馬男有過幾次接觸，他在微信朋友圈成功營造了一種「有錢」的人設，會出現路虎、保時捷、勞力士這類名車名錶，還有直升機。該知情人透露，自己的姐姐曾被馬男慫恿合夥做生意，最終「被坑了200多萬元」（人民幣，下同）。

公開信息顯示，馬男名下有六家企業，多與大型機械租賃有關。知情人表示，姐姐曾在馬男勸說下，共同出資購下一台價值200萬元的機器，「結果送來的是一台二手翻新機器，經常出故障，一分錢也沒收回來」。

在他姐姐的多次催討下，馬男還了20萬元，據說是把按揭買的保時捷做了抵押。去年年底姐姐向他抱怨說，馬男跑到了國外，剩下的錢估計要不回來了。

報道又指，一名自稱曾協助兗女士家屬尋人的當地華人稱，警方「審訊了超過20名與女子消失前有接觸的人員」，確定為雙方個人恩怨的仇殺案。泰國警方也稱，疑犯由始至終並沒有索要贖金。通過目前掌握的證據，警方發現該案與國際犯罪團夥或綁架勒索案沒有關係，屬個人糾紛，推測疑犯作案動機可能與兩性關係及錢財有關。

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