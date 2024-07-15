38歲中國女泰國疑遭肢解　34歲疑犯澳門當冒牌錶被捕移交內地

38歲中國女子Yan Ruimin（兗女士）在泰國失蹤多日，泰國警方發現人體腿部殘骸，懷疑是兗女士的屍塊。據澳門傳媒報道，疑兇34歲姓馬的內地男子懷疑案發後潛逃澳門，又在澳門涉及巨額詐騙案被捕，司警已在15日早上把他移交內地警方處理。



疑犯Ma Yanqing的照片及證件等信息曝光。（《南方都市報》）

38歲中國女子Yan Ruimin（兗女士）在泰國失蹤多日，泰國警方周六（7月13日）表示，發現人體腿部殘骸，懷疑是Yan Ruimin的屍塊。（網絡圖片）

泰國曼谷警方公布該女子最後失蹤前露面的CCTV畫面，顯時她當時跟隨一名認識的男子。（截圖）

澳門電台報道，案情顯示，涉案男子10日到澳門中區一間當舖利用冒牌手錶典當5萬元澳門幣，店員發現手錶是贗品，懷疑受騙報案。司警之後在氹仔客運碼頭截獲疑犯，並移送檢察院，經初步偵訊後，把案件和疑犯交還警方作進一步偵查。

報道指，期間澳門司警收到內地警方通報，在泰國涉嫌殺害1名內地女子的疑犯可能藏身澳門，經調查和身分資料對比後，證實為涉案男子，移交內地警方處理。

泰國警方在一個黑色袋中發現女子遺體，並且已經腐爛。（新京報）

據早前報道，曼谷警察廳副指揮官公布了案件最新進展，已排除勒索動機。警方目前重點關注兩個個人動機——感情衝突和盜竊財產意圖。

早前曾有報道指，兗女士的家屬曾接到陌生男子電話勒索100萬元人民幣。不過曼谷警方表示，與兗女士家屬溝通後，發現此前通報勒索電話中存在誤會。

兗女士姐夫表示，疑犯護照顯示其出生地為安徽省，但警方稱其籍貫為江西贛州，「警方說他還有另一個國家的護照」。此前家屬從未聽說過該人情況，並不清楚受害者與其關係，「也沒聽她的朋友提起過這個人」。

據兗女士的好友介紹，兗女士此前從馬來西亞獨自一人入境泰國遊玩，而自己從6月30日起就與兗女士失去聯繫，對方原本告訴自己將在7月2日前往布吉島，但並沒有出現。此外，兗女士雖然不回覆自己消息，但手機卻保持開機狀態。

泰國警方表示，中國安徽籍男子Ma Yanqing有重大作案嫌疑，CCTV曾拍到Ma Yanqing和兗女士有牽手行為，因此判斷二人是熟人關係。Ma Yanqing租賃的私家車7月2日由曼谷前往春武里府，並在7月3日凌晨開到北柳府，而兗女士的手機訊號最後一次出現是在7月3日凌晨4時58分，

警方在Ma Yanqing租賃車輛和住宿房間中，檢測出大量清洗後的血跡。

疑犯前往香港澳門

根據泰國海關等記錄，Ma Yanqing在7月3日退掉了酒店房間和租用的車輛，從蘇萬那普機場乘機離開了泰國。報道指，其離開泰國後前往香港。泰國警方還透露，7月4日，兗女士的微信支付帳號在澳門威尼斯人酒店附近購買了榴蓮、餃子等食品。

泰國警方認為，疑犯可能是在7月3日凌晨將受害人殺害，並在分解屍體後用黑色膠袋裝進一個粉紅色行李箱內，然後開車經過多個荒無人煙的地點拋撒屍塊，人體腿部殘骸就是在一處茂密森林包圍的池塘附近發現。