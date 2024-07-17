「發了不等於穩了？」　傳深圳向民眾追討往年已請領失業金

內地經濟緩慢復蘇，失業人口在景氣低迷下持續攀升，促使各地領取失業金的人數同步上升。但不少內地民眾反映，近來申請失業金的審核門檻不僅趨嚴，甚至有人被官方要求退還已領取的失業金，其中以一線城市深圳為大宗。



根據深圳市官方公布數據顯示，今年第1季新增登記失業人數逾4萬人，創下歷史新高，不但較前1季上升15%，更較去年同期激增40%。同時，參照深圳市人社局公布資料，去年全市領取失業金人數達到21.15萬人，較2022年增加35%。

依據內地請領失業金行政流程，民眾領取失業金的先決條件必須先登記失業，因此代表全深圳有資格領取失業金的人數大增。

深圳今年第一季新增登記失業人數逾4萬人，創下歷史新高，不但較前季上升15%，也較去年同期大增40%。圖為深圳第一高樓平安金融中心。（中新社）

美媒《美國之音》（VOA）中文網報道，近期在小紅書、微博等內地網絡平台上，各地出現不少內地網友分享被當地政府要求歸還失業金的案例，其中以深圳為大宗。

報道引述小紅書用戶「不加班的大表姐」指陳，深圳市人社部官網最近陸續公布許多被追回失業保險金，或是變更失業保險待遇的名單。因此，失業金「發了的不等於穩了」，一旦大數據想查，被查到一樣會被要求退還。

微信公眾號「越女事務所」在「失業金變嚴了」一文指出，自2023年起，深圳陸續有民眾收到社保局發出的簡訊，要求歸還已發放的失業金，「估計原因是失業保險基金帳面結餘『掉得太快』，有必要殺雞儆猴，不能再那麼慷慨」。

根據報道，經查詢深圳市人社局官網發現，自去年5月起，官網幾乎每天都會貼出「失業補助金待遇撤銷並追回決定書」的公告，公告少則幾人，多則數十人。至於追討對象，多數是在2020至2022年間領取失業金的人，常見理由則包括在空殼公司掛名交社保，以及已重新就業。

依照深圳市人社局統計，2021年全深圳市領取失業金人數為12.52萬人，失業保險基金收入34.85億元（人民幣，下同），支出47.87億元，年底基金結餘仍有102.49億元；但2022年領取失業金人數增至15.66萬人，失業保險基金收入雖增至41.51億元，支出卻暴增到122.04億元，導致年底基金結餘僅剩21.29億元。直到去年，官方就不再公布年底基金結餘，收支則約略平衡。

內地青年失業問題嚴重。圖為高校畢業生招聘會。（新華社）

《美國之音》引述倫敦潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）資深中國經濟學家林浩波分析表示，如果一線城市出現這樣的失業率上升，那意味著經濟活動已有一段時間表現不佳。一般而言，失業率是落後指標，反映大約6到12個月前的經濟狀況，所以當地經濟可能早就已經惡化了，估計深圳失業率還將略微上升。

台媒《中央社》報道，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊指出，深圳是中國科技重鎮，但在中美科技戰及脫鉤斷鍊的影響下，本來能為當地政府帶來豐厚稅收並創造龐大就業人口的外資逐漸移出，導致稅收減少，加上失業人口增加，失業保險基金就會越來越不夠用。

報道提及，「由於登記失業率被官方視為敏感數字，導致官方可能出手『調控』失業數字，於是深圳先前也出現過登記失業後被要求取消登記，但仍可申辦失業金的現象」。

網名「摩羯不是摩羯座」的深圳民眾在「越女事務所」公眾號直指，先前他前往社區（居委會）辦理失業登記，事後社區來電告知，如果只是為了申請失業金，「不用登記也可以申請的，我幫你取消了吧」。這一做法，即被認為是在「人為調整登記失業數據」。

劉孟俊認為，當外界關注可能感到難堪的數據時，官方就可能會出手調整，導致失業登記和失業金申請之間存在某種程度的落差，代表有大量未登記的失業人口在領取失業金，進而沒有反映在官方失業數據中。而深圳去年沒有公布失業基金年底結餘，就可能反映了官方對敏感數據的控制；「深圳是非常具有指標性的內地城市，連深圳都這樣，內地其他二、三線城市的經濟可想而知」。