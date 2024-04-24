求職競爭激烈　中大佛學碩士應徵廣州殯儀火化工　網民：專業對口

內地就業競爭激烈，高學歷人士求職越來越難，不少人更熱中於考公務員拿個鐵飯碗。廣州民政局近日公布擬聘人員名單，其中遺體火化工的職位因吸引2名學士、1名碩士應聘備受關注，當中碩士應聘者更在香港中文大學取得哲學（佛學研究）的碩士學位。有網民稱，「佛學方向幹殯葬，專業很對口啊」。



內媒《澎湃新聞》報道，4月22日，廣州市民政局發布的民政局直屬事業單位擬聘用人員公示名單中，出現了來自香港中文大學、華南理工大學、廣東工業大學的三名畢業生，他們的擬任職崗位均為廣州市殯葬服務中心遺體火化工。

其中，畢業於香港中文大學的劉某擁有碩士學歷，專業為哲學（佛學研究），另外二人本科分別畢業於華南理工大學建築學專業和廣東工業大學高分子材料與工程專業。

除了該名擁有香港中文大學碩士學位的應聘者外，另一名本科畢業於華南理工大學建築學專業的應聘者也備受關注。華南理工大學是內地傳統的「建築老八校」之一，建築學院是華南理工大學實力較強的一個學院，在全國有崇高聲譽。

在官方早前公在的招聘要求中，遺體火化工需要直接接觸及搬運遺體並且要上夜班。

網民熱議：

「佛學方向幹殯葬，專業很對口啊。」

「能有一個收入不錯的穩定工作也是一種幸運，博士碩士找不到工作的失去工作的大有人在。」

「高分子材料那個也很對口，可以去研究怎麼燒得更好。」

「那有什麼關係呢，個人喜歡就行了。」

「其實全世界文科都是服務業。」

