中宣部：三中全會通過《決定》 　向國內外釋放堅定改革開放信號

中共二十屆三中全會7月18日閉幕，中宣部當晚在北京召開電視電話會議，學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神。會議指出，全會通過的《決定》，充份體現以習近平為核心的黨中央，在完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系，以及治理能力現代化的歷史主動，以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景的堅強決心，向國內及國際釋放黨堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈信號。



中共二十屆三中全會在北京舉行，習近平向全會作工作報告。（影片截圖）

會議指出，黨的二十屆三中全會是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期召開的一次十分重要的會議。全會通過的《決定》，是在新的歷史起點上推進全面深化改革向廣度和深度進軍的又一次總動員、總部署，既是黨的十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇。

習近平出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊在會上強調，要深入學習及領會黨全會精神，增強堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」的政治自覺，全力以赴推動興起學習宣傳貫徹全會精神的熱潮。

會議提出，宣傳思想文化戰線要帶頭學習好、領會好全會精神，精心組織宣傳報道，廣泛開展集中宣講，深化理論研究闡釋，積極開展對外宣介，推動全會精神深入人心，把進一步全面深化改革的戰略部署轉化為推進中國式現代化的強大力量。