三中全會閉幕｜李家超：應牢牢把握新一輪全面深化改革帶來的機遇

行政長官李家超發聲明，熱烈祝賀中國共產黨第二十屆三中全會今日（18日）於北京閉幕，並通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。他指，當前百年未有之大變局加速演進，國家的發展進入戰略機遇和風險挑戰並存的關鍵時期，香港應牢牢把握國家新一輪全面深化改革、推進中國式現代化所帶來的重大機遇，繼續發揮好香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，以及對國家深化改革所發揮的重大作用，更好地融入國家發展大局。



行政長官李家超指香港應牢牢把握國家新一輪全面深化改革（盧翊銘攝）

他指，三中全會公報指出，全會高度評價新時代以來全面深化改革的成功實踐和偉大成就，研究了進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，認為當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。中國式現代化是在改革開放中不斷推進的，也必將在改革開放中開闢廣闊前景。全會又指出，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。

第二十屆三中全會閉幕。（資料圖片）

李家超稱對此感到非常鼓舞，表示國家在全面深化改革的廣度和深度上不斷拓展，國家治理體系和治理能力現代化水平不斷快速提高；二十大提出了一系列重大改革舉措，二十屆三中全會重點研究了進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對香港以至全世界都有深刻影響。

他指，歷史證明，香港在國家改革開放中一直扮演積極的角色，而作為內地聯通世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，香港更發揮着「走出去」和「引進來」的重要作用。

他呼籲，本港各界要認真學習和落實三中全會精神，發揮好「愛國者治港」的力量和價值，在國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化的征程中履行香港責任、把握香港機遇、作出香港貢獻。

政務司司長陳國基指三中全會讓他充分感到國家改革不停頓的無比決心。（廖雁雄攝）

陳國基：充分感受到國家「改革不停頓，開放不止步」的無比決心

政務司司長陳國基則在社交平台發文指，充分感受到國家「改革不停頓，開放不止步」的無比決心。今次三中全會為國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出全面戰略部署，為到2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制、到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎，高瞻遠矚、深謀遠慮：「讓我們深受啟發、深感振奮，對於國家迎來更輝煌的成就、更璀璨的未來充滿信心！」

他指，香港定必貫徹三中全會精神，堅持守正創新，全力發展經濟、改善民生，繼續推動香港更好融入國家發展大局，既培育本地優秀人才、廣納世界各地專才、促進「八大中心」蓬勃發展，同時提升地區治理效能、增進廣大民眾福祉、維護社會和諧穩定，全方位引領香港在由治及興的康莊大道上勇毅前行，為國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，並且實現第二個百年奮鬥目標，作出新的更大貢獻。