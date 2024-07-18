三中全會｜陳勇：肯定香港政策方向　助力國家招引外資與國際接軌

中共二十屆三中全會今日（18日）閉幕，會議審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。《全會公報》只有一句提到「繼續推進港澳工作和對台工作」，港區全國人大代表陳勇解讀指，這正是中央肯定香港政策方向及做法，認為本港未來要繼續推進高效、高質發展。



此外，《全會公報》提及深化外貿體制改革，深化外商投資與對外投資管理體制改革，以及更好發揮市場機制作用等。陳勇認為反映中央對香港國際金融中心地位的重視，香港應更好發揮橋樑作用，助力國家招引外資及與外國接軌。



港區全國人大代表陳勇（資料圖片）

料2029年要完成由治及興階段 劏房問題尚未解決

《全會公報》又提到2029年中華人民共和國成立八十週年、即五年後，完成本決定提出的改革任務。陳勇認為，中央對港澳政策方向表示肯定的同時，香港的「由治及興」階段要在2029年前完成，他解釋，雖然《香港國安法》生效、《基本法》23條完成立法，國家安全得到保障，但不少民生問題仍待解決，舉例指例如港澳辦主任夏寶龍曾表示香港要「告別劏房」，認為香港應在2029年之前解決問題。

陳勇稱，《基本法》第23條生效，國家安全得以保障。(資料圖片)

香港應助力內地引外資、各方面更好地與國際接軌

《全會公報》又提出更好發揮市場機制作用，創造更公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既「放得活」又「管得住」。陳勇認為，是指香港可助力內地招引更多外資，更好實現「放得活」，惟「管得住」則要靠內地。他續稱，中央對香港期望高，內地企業的部分外資都是透過香港引入，香港要更努力貢獻國家。

至於《全會公報》提出要深化外貿體制改革，深化外商投資與對外投資管理體制改革。陳勇認為香港始終較內地城市更加國際化，金融監管、法制更貼近國際標準，可以用「香港標準」助力內地更好地與國際接軌。

劉兆佳。（馮子健攝/資料圖片）

劉兆佳：措施對港有利

全國港澳研究會顧問劉兆佳則解讀指，「繼續推進港澳工作和對台工作」，即按照既有的港澳政策繼續推進，維護香港繁榮穩定，加入香港融入國家發展大局。他認為《全會公報》是國家深化改革開放、激化內需、壯大新質生產力，建構國內統一大市場，對外資大開方便之門。他認為，措施對香港的經濟發展、產業轉型升級非常有利，進一步提升、鞏固香港作為國際大都會、國際金融中心、區域服務中心的地位。

中共二十屆三中全會今日（18日）閉幕。（資料圖片）

對於「繼續推進港澳工作和對台工作」提及台灣地區，及提及「到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制...為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎」。有政界人士認為，是收復台灣的清晰路線圖，強國在領土問題上少有爭議。