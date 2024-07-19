三中全會新聞發布會「外資下降」引關注　韓文秀：只是暫時現象

第二十屆三中全會7月18日閉幕，審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，並在會議公報中稱，到2029年中共建政八十周年時完成本次決定的改革任務。



據新華社報道，中共中央將於7月19日上午10時舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。與會人員有全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹，中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀，全國人大常委會法工委主任沈春耀，教育部黨組書記、部長懷進鵬，中央政策研究室副主任唐方裕。



中央政策研究室副主任唐方裕指出，全會最重要的成果是審議通過中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定，黨中央確定以此作為全會的主題是經過深思熟慮的。

教育部黨組書記、部長懷進鵬指出，黨的十八大以來推動教育發展、人才培養，強化現代化的支撐，中國已經建成全國世界上最大的教育體系，各級教育普及程度達到或超過中高收入國家平均水平，中國研發人員總量居世界首位，全社會研發經費居世界第二位，中國成功進入創新型國家之列。

面對外媒提問，「如何應對外商直接投資有所減少？」，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀指出，外資投資下降「只是暫時現象」，本次會議針對外資有專門部署，擴大制度型開放、外貿體制改革、外商投資等機制政策。

第二十屆三中全會7月18日閉幕，審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，並在會議公報中稱，到2029年中共建政八十周年時完成本次決定的改革任務。（影片截圖）

韓文秀：中國依然是各國投資的沃土

韓文秀指出三項重點，首先是「穩步擴大制度性開放」，主動配合國際高標準經貿規則，在產權保護、產業補貼、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融領域等，實現規則規制管理標準相通相融，建立高效便利、安全的數據跨境流動機制。

韓文秀指出，近期對一些國家實行單方面免簽政策，未來將進一步完善來華經商旅遊人員的居住、醫療、支付等便利制度。

第二個重點是，要進一步放寬市場准入，盡快落實製造業領域外資准入限制措施，清零要求，擴大鼓勵外商投資產業目錄，合理縮減外資准入負面清單。韓文秀介紹，要擴大服務業開放，全面實施跨境服務貿易負面清單，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，加快推進離岸貿易發展。

第三個重點是，切實保障外資企業、國民待遇和合法權益。一視同仁支持內外資企業發展，保障外資企業在要素獲取、資質許可標準制定政府採購等方面的國民待遇。

中央財辦副主任、中央農辦主任韓文秀。（直播截圖）

韓文秀也說，近年來，各地在保護外資企業商業秘密、知識產權等方面有許多好案例，保障外資企業的投資權益。現在經濟全球化面臨巨大的挑戰，反對單邊主義保護主義，維護全球經濟秩序和產業鏈供應鏈安全穩定，是各國政府和企業共同的責任。

韓文秀強調，「中國依然是各國投資的沃土。」將不斷完善市場化、法治化、國際化和營商環境，堅持對外開放依然是基本國策不變，與改革開放相輔相成。

新加坡《聯合早報》記者提問，「目前世界局勢動蕩，中國面臨的外部不確定性也在增加，請問這是否會影響中國繼續推進改革擴大開放？」

全國政協黨組成員、中央改革辦副主任穆虹。（影片截圖）

全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹則引用習近平多次在公開場合說，「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」。

穆虹稱，這次全會《決定》就對外開放作專門部署，涉及擴大制度型開放、外貿體制改革、外商投資和對外投資管理、優化區域開放佈局、完善推進高質量共建「一帶一路」機制等，釋放擴大高水平對外開放的明確信號。

全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀。（直播截圖）